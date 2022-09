Novak Djokovic non vacciné attend un mot sur l’Open d’Australie

Novak Djokovic attend toujours de savoir s’il sera autorisé à revenir à l’Open d’Australie en janvier après avoir raté le tournoi cette année parce qu’il n’est pas vacciné contre le COVID-19.

“Ce n’est vraiment pas entre mes mains en ce moment”, a déclaré Djokovic jeudi à la Laver Cup. “J’espère donc que j’aurai des nouvelles positives.”

Djokovic est 21 fois champion du Grand Chelem en simple – un total qui se classe au deuxième rang parmi les hommes, derrière seulement les 22 de Rafael Nadal et un devant les 20 de Roger Federer – et il a remporté un record de neuf de ces trophées à Melbourne Park.

Mais il a été expulsé d’Australie en janvier dernier après une saga juridique de 10 jours qui a abouti à la révocation de son visa ; il a initialement obtenu une exemption aux règles strictes de vaccination par deux panels médicaux et Tennis Australia afin de jouer à l’Open d’Australie.

L’Australie a depuis modifié ses règles frontalières – depuis le 6 juillet, les voyageurs entrants n’ont plus à fournir de preuve de vaccinations COVID-19, ni même à fournir un test COVID négatif.

L’Australian Border Force a déclaré après l’annulation du visa de Djokovic qu'”une personne dont le visa a été annulé peut être soumise à une période d’exclusion de trois ans qui empêche l’octroi d’un nouveau visa temporaire”.

Cependant, il a ajouté: “La période d’exclusion sera considérée comme faisant partie de toute nouvelle demande de visa et peut être levée dans certaines circonstances, notant que chaque cas est évalué selon ses propres mérites.”

Un porte-parole de Tennis Australia a déclaré vendredi que toute décision sur le visa de Djokovic pour le tournoi du 16 au 29 janvier 2023 n’était pas à prendre.

Djokovic, 35 ans, originaire de Serbie, a insisté sur le fait qu’il ne recevrait pas les vaccins contre la maladie causée par le coronavirus, même si cela signifie manquer des événements de tennis.

Il n’a pas pu participer à deux des quatre tournois du Grand Chelem de cette saison, dont l’US Open qui s’est terminé ce mois-ci. Les États-Unis et le Canada interdisent actuellement l’entrée aux citoyens étrangers qui n’ont pas reçu de vaccins COVID-19, et il a donc également raté quatre autres événements en Amérique du Nord en 2022.

Djokovic a pu entrer en France, s’inclinant face à Rafael Nadal en quart de finale à Roland-Garros en juin, et en Angleterre, remportant le titre à Wimbledon en juillet.

La Laver Cup, qui débute vendredi, est la première compétition de Djokovic depuis Wimbledon.

« Je n’ai aucun regret. Je veux dire, je suis triste de ne pas avoir pu jouer (à l’US Open), mais c’est une décision que j’ai prise et je savais quelles en seraient les conséquences », a-t-il déclaré jeudi. “Alors je les ai acceptés et c’est tout.”

Djokovic a passé plus de semaines au n ° 1 du classement ATP que quiconque, battant le record de Roger Federer, et est n ° 7 cette semaine, en partie à cause d’un manque d’activité et en partie parce qu’aucun point de classement n’a été attribué à qui que ce soit. à Wimbledon cette année.

“Je n’ai pas l’habitude de faire, évidemment au cours des 15 à 20 dernières années, des pauses plus longues entre les tournois, mais c’est comme ça”, a déclaré Djokovic. “C’est un peu la situation dans laquelle j’étais. Je suis juste ravi de pouvoir jouer ici maintenant – et la plupart des autres (tournois) en salle pour le reste de la saison.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici