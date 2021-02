Novak Djokovic montre son trophée après sa victoire à l’Open d’Australie

Novak Djokovic a montré son trophée de l’Open d’Australie après avoir remporté son neuvième titre.

La 18e couronne majeure de Djokovic l’a placé à portée de main du record masculin de 20, détenu conjointement par Nadal, qui a perdu en quarts de finale, et Federer, absent pour blessure.

Mais le Serbe a également évoqué la perspective d’un objectif plus grand: atteindre les 23 détenus par Serena Williams, et même les 24 remportés par Margaret Court.

Djokovic a dit qu’il voulait se rapprocher « peut-être du record de Roger, de Rafa, Serena, Margaret », lorsqu’il a été interrogé sur ses objectifs et son calendrier pour cette année.

« Chacun a son propre parcours et sa propre façon de faire l’histoire. Ils ont déjà marqué l’histoire. Ils ont fait une énorme marque dans notre sport », a-t-il déclaré.

« Je pense à gagner plus de Chelem et à battre des records, bien sûr. Et la plupart de mon attention et de mon énergie à partir de ce jour, jusqu’à ce que je me retire du tennis, va être dirigée vers les majors, essayant de gagner plus de trophées majeurs. »