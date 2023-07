Novak Djokovic montre son expérience à Wimbledon. L’adolescente russe Mirra Andreeva montre son inexpérience

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – L’expérience de Novak Djokovic a été exposée à Wimbledon lundi. Tout comme l’inexpérience de l’adolescente russe Mirra Andreeva.

Djokovic, septuple champion du All England Club qui est à la recherche de son 24e titre du Grand Chelem au total, a atteint les quarts de finale du majeur sur gazon pour la 14e fois en battant Hubert Hurkacz 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7, 6-4 dans un match qui a débuté dimanche sur le court central.

Djokovic a sauvé trois points de set dans le premier set, puis était à deux points de perdre le deuxième set. Le jeu a ensuite été suspendu en raison de l’heure tardive. Lundi, Hurkacz a finalement réussi à décrocher un set, utilisant son service solide à la perfection.

« Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi misérable dans les matchs de retour … en raison de son service incroyablement précis et puissant », a déclaré Djokovic sur le terrain. « Il a l’un des meilleurs services au monde et c’est tellement difficile à lire. »

Hurkacz avait conservé son service pendant les 67 matchs à Wimbledon cette année jusqu’au quatrième set, lorsque Djokovic l’a breaké pour mener 4-3. Avant cela, le Polonais, 17e tête de série, avait sauvé les 18 points de rupture auxquels il était confronté.

Djokovic a atteint les quarts de finale lors d’un tournoi du Grand Chelem pour le 56e fois dans sa carrièrejuste derrière le record masculin de Roger Federer 58. Il affrontera ensuite Andrey Rublev pour une place en demi-finale.

Andreeva, une qualifiée russe qui n’a encore que 16 ans, avait montré sa maturité tout au long de la première semaine du tournoi de Wimbledon, mais les choses ont mal tourné lundi. L’adolescente avait remporté ses six matchs sur gazon pour atteindre le quatrième tour au All England Club, mais elle a laissé une grosse avance sur Madison Keys, 25e tête de série, dans un 3-6, 7-6 (4), 6- 2 défaites sur le court n°2.

Andreeva a pris le premier set et a mené 3-0 dans le second – remportant neuf des 10 matchs en une seule séquence – avant que Keys ne change la donne. Frustrée à un moment donné, Andreeva a lancé sa raquette et a reçu un avertissement de l’arbitre de chaise suédoise Louise Azemar Engzell.

Dans le dernier match, Andreeva a glissé en allant chercher une balle et la raquette a de nouveau volé hors de sa main.

Engzell a amarré un point au Russe pour une deuxième raquette lancée, donnant à Keys une balle de match. Andreeva a argumenté l’appel, plaidant sa cause.

« Je n’ai pas lancé la raquette. Je suis tombé », a déclaré Andreeva à Engzell. « J’ai glissé puis je suis tombé »

L’appel a cependant été maintenu et Keys a ensuite terminé le match pour atteindre les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois depuis 2015.

« En venant ici, vous savez que c’est une très bonne joueuse. Mais vous ne voulez pas être le joueur qui perd contre elle pour qu’elle se rende à son premier quart-temps », a déclaré Keys sur le terrain. « J’ai échoué plusieurs fois et c’est génial d’être de retour en quarts de finale ici à Wimbledon. »

Keys a atteint les demi-finales des trois autres tournois du Grand Chelem, y compris une course vers la finale à l’US Open en 2017, mais sa seule autre apparition en quart de finale au All England Club s’est terminée à ce stade.

Andreeva, la dernière sensation adolescente du tennis, était la plus jeune joueuse du tirage au sort de Wimbledon. Elle visait à devenir la plus jeune joueuse à atteindre les quarts de finale de Wimbledon depuis Anna Kournikova en 1997.

Keys affrontera ensuite Aryna Sabalenka, qui a battu la 21e Ekaterina Alexandrova 6-4, 6-0. Sabalenka, deuxième tête de série, a remporté l’Open d’Australie cette année et a une fiche de 16-1 dans les tournois majeurs en 2023.

La championne en titre Elena Rybakina a également atteint les quarts de finale. Elle a avancé lorsque Beatriz Haddad Maia s’est retirée de leur match avec une blessure au bas du dos avec Rybakina menant 4-1.

Toujours dans le tournoi masculin, Chris Eubanks a atteint les quarts de finale lors de sa première apparition à Wimbledon, battant Stefanos Tsitsipas, cinquième tête de série, 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-4. Il affrontera ensuite la troisième tête de série Daniil Medvedev, qui a avancé lorsque Jiri Lehecka s’est retiré de leur match avec le Russe en tête 6-4, 6-2.

Plus tard lundi, Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, affrontait Ons Jabeur, finaliste de 2022, et Carlos Alcaraz, tête de série, affrontera le finaliste de 2021, Matteo Berrettini.

Chris Lehourites, Associated Press