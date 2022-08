Novak Djokovic manquera probablement l’US Open 2022 à cause du statut du vaccin Covid-19

Une pétition circule pour permettre à Novak Djokovic de jouer à l’US Open, mais le Serbe semble susceptible de rater tout le swing nord-américain sur le terrain dur, à moins d’un changement soudain des protocoles Covid-19 aux États-Unis et au Canada.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Djokovic a refusé de prendre le vaccin Covid-19, mais le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises reste sur les listes d’entrée pour les événements ATP 1000 à Montréal et Cincinnati qui servent de mise au point pour le 29 août-septembre. 11 US Open à New York.

Dans le cas de l’US Open, qui n’a pas de mandat de vaccination, les organisateurs ont précédemment déclaré que, conformément au règlement du Grand Chelem, tous les joueurs éligibles sont inscrits au tableau principal en fonction de leur classement 42 jours avant le premier lundi de l’événement. .

Les organisateurs de l’US Open ont également déclaré que bien qu’ils n’aient pas de mandat de vaccination en place pour les joueurs, ils respecteront la position du gouvernement américain concernant les voyages dans le pays pour les citoyens non américains non vaccinés.

L’ancien numéro un mondial Djokovic, dont le site Web ne montre aucun événement à venir, a déclaré la semaine dernière qu’il se préparait pour l’US Open comme s’il serait autorisé à participer au dernier Grand Chelem de l’année bien qu’il ne soit pas vacciné.

Le camp de Djokovic et les organisateurs des trois événements nord-américains sur surface dure n’ont pas immédiatement répondu lorsque Reuters leur a demandé mardi de commenter.

Le hashtag #LetNovakPlay circulait sur les réseaux sociaux alors qu’un grand nombre de supporters de Djokovic ont exprimé leur soutien à un joueur qui est passé à l’un des 22 titres du Grand Chelem de l’Espagnol Rafa Nadal après son triomphe à Wimbledon le mois dernier.

“Le tennis n’est pas intéressant ou authentique lorsque les meilleurs ne sont pas autorisés à concourir”, a écrit un utilisateur de Twitter tandis qu’un autre a estimé que gagner un tournoi où Djokovic n’est pas en mesure de jouer est moins impressionnant : “Il y aura un * après chaque nom de vainqueur de tournoi où Novak n’a pas le droit de jouer !

Un autre message avec le même hashtag a évoqué le président américain Joe Biden, qui est entièrement vacciné et deux fois boosté mais testé positif samedi trois jours seulement après être sorti de l’isolement après avoir été testé positif pour la première fois le 21 juillet.

« Biden quadruple-vaxxé a de nouveau été testé positif pour Covid. Mais Djokovic non vacciné, récupéré de Covid, ne peut pas jouer à l’US Open. Il représente apparemment un risque trop important pour le système de santé américain », lit-on dans le tweet.

Une pétition en ligne lancée il y a un mois appelant la United States Tennis Association à travailler avec le gouvernement américain pour permettre à Djokovic de participer à l’US Open se rapprochait de son objectif de 50 000 signatures mardi.

L’accent mis sur le statut de Djokovic avant un Grand Chelem est loin d’être nouveau car il n’a pas été en mesure de défendre sa couronne de l’Open d’Australie cette année après avoir été expulsé du pays en raison de son statut vaccinal en janvier.

Djokovic a précédemment déclaré qu’il était prêt à manquer les tournois du Grand Chelem plutôt que de prendre le vaccin Covid-19.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici