Novak Djokovic: Le nouveau numéro 1 mondial a joué avec une déchirure des ischio-jambiers de 3 cm à l’Open d’Australie, selon le directeur du tournoi | Actualités Tennis

Novak Djokovic a joué avec une déchirure de trois centimètres (1,2 pouces) au ischio-jambier lors de sa course vers un 10e titre record de l’Open d’Australie, directeur du tournoi Craig Tiley.

Le Serbe, qui s’est blessé aux ischio-jambiers en route pour remporter le titre d’échauffement à Adélaïde, était mal à l’aise lors de son match de deuxième tour contre le Français Enzo Couacaud mais a réussi à récupérer avant de se libérer pour battre Stefanos Tsitsipas en finale.

La victoire de Djokovic lui a valu un 10e titre à l’Open d’Australie et l’a amené à égalité avec Nadal au sommet de tous les temps

classement masculin sur 22 titres du Grand Chelem.

Il est remarquable, pour s’en occuper de manière extrêmement professionnelle.

“Ce type que j’ai vu, il avait une déchirure de trois centimètres dans son hammy”, a déclaré Tiley Journée sportive SEN. “Absolument (j’ai vu les scanners), les médecins vont vous dire la vérité.

“Il y avait beaucoup de spéculations pour savoir si c’était vrai ou non, il est difficile de croire qu’ils peuvent faire ce qu’ils font avec ce genre de blessures.

L'entraîneur Goran Ivanisevic (derrière Djokovic) a déclaré que sa blessure aurait forcé la plupart des joueurs à abandonner





L’entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a déclaré après la finale qu’il avait combattu la blessure, ce qui aurait forcé la plupart des joueurs à abandonner.

“Il est tellement concentré sur tout ce qu’il fait, à chaque minute de la journée”, a ajouté Tiley. “C’est ce qu’il mange, ce qu’il boit, quand il le fait, comment il le fait.

“Il n’y a pas de dépression ou de dépression mentale dans tout ce qu’il fait. Il a traversé beaucoup de choses et gagner 10 Open d’Australie, je ne pense pas que cela se reproduira un jour. Il occupera une place importante dans l’histoire de l’Australie. Ouvrir.”

Djokovic a déjà riposté aux critiques l’accusant d’avoir “simulé” sa blessure aux ischio-jambiers lors du Grand Chelem de Melbourne en affirmant que cela avait renforcé sa motivation à remporter le titre.

S’adressant aux médias serbes, Djokovic a déclaré: “Je laisse le doute à ces gens – laissez-les douter.

“Seules mes blessures sont remises en question. Quand d’autres joueurs sont blessés, ils sont les victimes, mais quand c’est moi, je fais semblant. C’est très intéressant. Je ne pense pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.

“J’ai l’IRM, l’échographie et tout le reste, d’il y a deux ans et maintenant. Que je publie cela dans mon documentaire ou sur les réseaux sociaux dépend de ce que je ressens. Peut-être que je le ferai, peut-être pas.

“Je ne suis pas vraiment intéressé à ce stade par ce que les gens pensent et disent. C’est amusant, c’est intéressant de voir comment le récit qui m’entoure continue, un récit différent par rapport à d’autres joueurs qui ont vécu des situations similaires.

“Mais j’y suis habitué et cela me donne juste plus de force et de motivation. Je les en remercie donc.”