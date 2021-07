Novak Djokovic, le héros sportif bien-aimé des Balkans

Novak Djokovic, qui a remporté dimanche un sixième Wimbledon et un 20e tournoi majeur, un record, est considéré comme un héros sportif bien-aimé dans sa Serbie natale et dans toute l’ex-Yougoslavie.

Les amateurs de tennis et le grand public de la région, tourmentés par une série de guerres dans les années 1990 qui ont accompagné l’effondrement de la Yougoslavie, applaudissent le Serbe connu pour son travail humanitaire autant que pour ses succès sportifs.

Les dons qu’il a faits en 2014 à la Croatie, la Bosnie et la Serbie, frappées par des inondations catastrophiques, ainsi que les appels à leur aide restent dans les mémoires.

À l’époque, Djokovic avait déclaré sur Twitter que son « cœur se brisait » en voyant combien de personnes avaient dû être évacuées en raison des inondations en Bosnie.

« Vive tout le peuple de l’ex-Yougoslavie. Que Dieu soit avec vous », a-t-il tweeté.

Il a fait des dons à la Serbie pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus mais a également fait don de ventilateurs au Monténégro voisin.

« nous représente tous »

« Nole’ nous représente tous, nous Serbes, mais aussi nos voisins Croates, Musulmans, tous », a déclaré Kristina Popovic, employée de banque.

« Il est toujours là pour nous, ce qui explique sa popularité partout dans la région », a déclaré à l’AFP le Belgradois de 27 ans.

En Croatie et en Bosnie, dont les liens avec la Serbie restent tendus depuis les guerres des années 1990, Djokovic est largement respecté et apprécié.

Pour Semir Osmanagic, fondateur du controversé Pyramid Park de Bosnie, visité par Djokovic à trois reprises depuis la mi-2020, la star du tennis a « mieux réussi à communiquer et à comprendre entre les gens (en ex-Yougoslavie) que certains politiciens… qui nous divisent pour la plupart ».

Djokovic, qui est connu pour ses intérêts spirituels new-age, a salué le site, qu’un grand nombre de personnes croient avoir des pouvoirs de guérison, comme un « paradis sur terre ».

Depuis les visites de Djokovic, des milliers de Serbes y ont afflué, a déclaré Osmanagic.

Son père Srdjan Djokovic a déclaré en 2020 que son fils considérait tous les pays qui ont émergé après l’éclatement de la Yougoslavie comme les siens.

« Il n’a jamais fait de différence entre eux, notamment lorsqu’il y avait un besoin d’aider les gens. »

« Les Croates sont à moi »

L’ancien champion croate de Wimbledon Goran Ivanisevic est l’entraîneur de Djokovic tandis que les médias locaux soulignent souvent que sa mère est d’origine croate.

Le Serbe de 34 ans passe souvent ses vacances d’été sur la côte croate qu’il a qualifiée de « joyau » et de « plus beau du monde ».

« Je me suis toujours senti bien (en Croatie), les gens me recevaient toujours gentiment et étaient toujours les bienvenus », a-t-il déclaré aux médias locaux en 2019.

Comme les Croates encouragent Djokovic, il soutient lui-même les meilleurs athlètes croates comme il l’a fait lors de la Coupe du monde 2018, où la Croatie a terminé deuxième.

La même année, la présidente croate de l’époque, Kolinda Grabar-Kitarovic, a décrit sur Facebook Djokovic comme un « grand homme et athlète, pour participer à la finale de Wimbledon » et a publié une photo avec lui.

Mais son soutien à l’équipe de Croatie, qu’il a qualifié de « logique », a suscité des critiques dans certains médias et sur les réseaux sociaux en Serbie.

« Qui vais-je soutenir sinon la Croatie ? J’ai simplement l’impression que les Croates sont à moi », a-t-il déclaré aux médias locaux en 2019.

Des liens solides avec Belgrade

Djokovic a gardé des liens très forts avec sa Belgrade natale où il revient fréquemment et rencontre ses amis d’enfance.

Quelques jours seulement après sa deuxième victoire à Roland-Garros le mois dernier, il est arrivé dans la capitale serbe pour assister au mariage de l’un d’entre eux.

« Il n’a jamais oublié ses origines, c’est pourquoi je l’aime encore plus », a déclaré le pâtissier Nedeljko Savic.

Aussi, Djokovic a investi en Serbie où il possède des restaurants et notamment un centre de tennis à Belgrade qui porte son nom.

Le Novak Tennis Center, au cœur de la capitale, sera la base d’une future académie de tennis que Djokovic envisage de mettre en place. Il a également créé la fondation caritative Novak Djokovic, dirigée par son épouse Jelena, qui soutient l’éducation de la petite enfance.

