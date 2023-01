Novak Djokovic: le champion de l’Open d’Australie s’engage à revenir à Melbourne tant qu’il pourra continuer à rivaliser avec les meilleurs | Actualités Tennis

Je devais rester fort et ne laisser aucun facteur extérieur ou perturbation me distraire sur le chemin du titre et bien sûr, après les événements de l’année dernière, en revenant en Australie, j’étais curieux et plus nerveux à l’idée de venir en Australie que d’habitude. Vous savez, comment les gens vont-ils me recevoir, quelle sera la réception que je recevrai sur et en dehors du terrain. Dans l’ensemble, ce fut une expérience très positive et j’en suis très reconnaissant.