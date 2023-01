Novak Djokovic: le champion de l’Open d’Australie “motivé” pour gagner autant de tournois du Grand Chelem que possible après son 22e succès | Actualités Tennis

Novak Djokovic se dit toujours “motivé” pour gagner plus de tournois du Grand Chelem après avoir remporté un 22e de sa carrière à l’Open d’Australie pour égaliser son grand rival Rafael Nadal.

Djokovic a remporté la Norman Brookes Challenge Cup pour la 10e fois, un record, après une victoire 6-3 7-6 (7-4) 7-6 (7-5) sur les premiers finalistes du Grand Chelem Stefanos Tsitsipas sur la Rod Laver Arena.

Le triomphe du joueur de 35 ans l’a amené à égalité avec le record de tous les temps de Nadal en simple messieurs en Chelem et la superstar serbe a déjà l’intention d’ajouter à ce décompte.

“Bien sûr, je suis motivé pour en gagner autant que possible”, a déclaré Djokovic. “Ces trophées sont le plus grand facteur de motivation.

“Je n’aime jamais me comparer aux autres, mais bien sûr, c’est un privilège de faire partie de la discussion en tant que l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

“J’ai encore beaucoup de motivation. Voyons jusqu’où cela me mène. Je ne veux pas m’arrêter là, je me sens bien dans mon tennis.

“Je sais que lorsque je me sens bien, j’ai une chance de gagner n’importe quel Chelem contre n’importe qui, donc j’aime mes chances à l’avenir – mais rien n’est acquis.”

En ce qui concerne les tournois du Grand Chelem, l’attention de Djokovic se tournera désormais vers l’obtention d’un troisième titre à Roland-Garros – un tournoi qu’il a remporté pour la dernière fois il y a deux ans lorsqu’il a également battu Tsitsipas en finale.

Le rassemblement de cette année à Roland Garros débutera le 28 mai, alors qu’il sera également impatient de conserver la couronne de Wimbledon qu’il a remportée pour la septième fois l’an dernier.

Si Djokovic le faisait, cela en ferait un quatrième titre en cinq ans au All-England Club, et il est déterminé à continuer à jouer aussi longtemps qu’il aura le désir de rester au plus haut niveau.

“Je ne sais pas combien d’années encore je vais jouer ou combien de Grands Chelems je vais jouer”, a déclaré Djokovic. “Cela dépend de diverses choses – cela ne dépend pas seulement de mon corps.

“Je pense qu’il est extrêmement important pour moi d’être, bien sûr, le premier à avoir le soutien et l’amour de mes proches, et la capacité d’aller jouer et de garder l’équilibre avec la vie privée, mais en même temps d’avoir la clarté mentale ou – comment devrais-je dire – des aspirations à vraiment s’efforcer de chasser ces trophées.

“Physiquement, je peux me maintenir en forme. Bien sûr, 35 ans n’est pas 25 ans, même si je veux le croire, mais je sens toujours qu’il y a du temps devant moi. Voyons jusqu’où j’irai.”

Djokovic : Manquer la finale n’est pas facile pour mon père

Image:

Djokovic célèbre avec son équipe dont sa mère, Dijana, deuxième à gauche





Un visage familier qui était absent de la boîte d’entraîneurs de Djokovic pour la finale était son père, Srdjan, qui a également raté sa demi-finale après avoir été filmé avec un groupe de personnes avec des drapeaux russes, dont un avec une image de Vladimir Poutine.

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont interdit aux spectateurs de porter des drapeaux de la Russie ou de la Biélorussie, affirmant qu’ils causeraient des perturbations en raison de l’invasion en cours de l’Ukraine. Djokovic et son père ont déclaré qu’il s’agissait d’un malentendu, Srdjan pensant qu’il était avec des fans serbes.

Djokovic a pu rattraper son père après sa victoire en deux sets contre Tsitsipas et bien qu’il soit ravi de pouvoir partager ces moments avec lui, il a admis qu’il avait été difficile pour les deux de ne pas pouvoir regarder le match en personne. .

“Nous avons tous les deux convenu qu’il serait probablement préférable qu’il ne soit pas là”, a déclaré Djokovic. “Cela me fait beaucoup de mal, à lui et à moi, car ce sont des moments très spéciaux et uniques – qui sait s’ils se répètent encore? Donc, ce n’était pas facile pour lui.

“Je l’ai vu après le match, bien sûr. Il ne se sentait pas au mieux, disons, même s’il était très heureux de me serrer dans ses bras et bien sûr avec tout. Je pouvais voir qu’il était un peu triste.

“Je pense qu’à la fin aussi, ce qu’il m’a dit, c’est qu’il est important que je me sente bien sur le terrain, je gagne le match et il est là pour moi. Si ça va être mieux pour moi à l’issue du match pour que il n’est pas dans la boîte, alors tant pis. C’était toute la conversation.

“D’une certaine manière, je suis aussi triste qu’il n’ait pas été là, présent, dans les tribunes, mais il l’a été tout au long du tournoi, donc ça va. Au final, nous avons une fin heureuse.”

Tsitsipas : Je suis né champion

Image:

Djokovic embrasse Tsitsipas après avoir battu le Grec





C’était une deuxième défaite en finale du Grand Chelem pour Tsitsipas, qui a également perdu contre Djokovic après deux sets à Roland-Garros en 2021.

Le Grec, qui serait lui-même devenu numéro 1 mondial s’il avait gagné, est cependant convaincu qu’il est sur la bonne voie, déclarant : “Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion d’être numéro un mondial. J’avais un meilleur adversaire de l’autre côté de le net qui a fait les choses bien mieux que moi. Il mérite cette place actuellement.

“Il est temps pour moi de viser quelque chose comme ça. Je ne vois aucune raison de baisser mes attentes ou mes objectifs. Je suis né champion. Je peux le sentir dans mon sang.”