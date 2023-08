Novak Djokovic a fait sourciller lors des Grands Chelems de cette année en révélant un mystérieux disque métallique attaché à sa poitrine.

La star du tennis a fait coller l’appareil en forme de pièce de monnaie entre ses pectoraux à Roland-Garros et à Wimbledon, et pourrait le porter à nouveau lorsque l’US Open débutera lundi.

Son premier adversaire est Alexandre Muller, alors que le Serbe vise un 24e titre en simple masculin du Grand Chelem, un record.

Le numéro deux mondial considère le gadget de poitrine comme la clé de son succès – alors qu’est-ce que c’est ?

« Le plus grand secret de ma carrière »

Djokovic a été interrogé sur le disque après sa victoire au deuxième tour de Roland-Garros contre Marton Fucsovics en mai, après avoir attiré l’attention des commentateurs et des téléspectateurs perplexes.

« Quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup Iron Man », a-t-il déclaré, soulignant sa ressemblance avec une partie du merveille costume de super-héros.

« Alors j’essaie de me faire passer pour Iron Man. »

Le dispositif thoracique de forme similaire d’Iron Man alimente sa tenue robotique et est conçu pour empêcher les éclats de balle dans son corps d’atteindre son cœur.

Pour Djokovic, pas de tels problèmes. Au lieu de cela, il a déclaré qu’il s’agissait avant tout d’améliorer ses performances sur le terrain.

« Mon équipe propose des nanotechnologies incroyablement efficaces pour m’aider à donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré.

« C’est probablement le plus grand secret de ma carrière. Sans cela, je ne serais probablement pas assis ici. »

Image:

Novak Djokovic portait l’appareil à Wimbledon cette année





De quel genre de « nanotechnologie » s’agit-il ?

Suite aux commentaires de Djokovic, une société italienne appelée Tao Technologies a déclaré qu’elle était à l’origine de l’appareil.

Décrit comme un « dispositif de mise à niveau humaine », le Taopatch breveté est conçu pour améliorer la santé et le bien-être.

Il affirme que le patch, qui « utilise deux couches de nanocristaux qui convertissent le cœur de votre corps en lumière », envoie des signaux thérapeutiques au système nerveux du porteur pour aider son corps à atteindre un véritable équilibre.

L’amélioration du sommeil, de la posture, de l’équilibre, de la flexibilité, des temps de récupération et de la concentration, ainsi que la réduction du stress, de l’anxiété et de la douleur chronique, font partie des avantages qu’elle est censée apporter.

La société affirme même que le patch – qui commence à 238 £ – a aidé les patients atteints de sclérose en plaques.

Fabio Fontana, inventeur de Taopatch et PDG de Tao Technologies, a déclaré à Sky News qu’il avait été inspiré à investir dans le produit après être devenu dépendant d’analgésiques après un accident de voiture.

« Toutes les thérapies que j’ai essayées n’ont donné que des résultats temporaires », a-t-il déclaré.

« Un médecin à Rome a été le premier à me donner des résultats avec les traitements au laser. Les bénéfices ont été importants pour soulager les tensions dans les muscles du cou et du dos, mais leur efficacité n’a duré qu’une semaine.

« Je me demandais s’il serait possible de créer une sorte de laser portable pour prolonger l’effet du traitement. »

Les nanocristaux, a-t-il déclaré, simulent l’effet des traitements au laser qu’il a reçus – et le patch est simplement « une manière différente d’administrer la luminothérapie ».

Image:

Le Serbe dit que le patch l’aide à performer sur le terrain





Les bénéfices revendiqués sont-ils légitimes ?

Tao affirme que son patch est un dispositif médical approuvé, selon la réglementation de l’UE, mais qu’il n’a pas encore été approuvé par l’organisme américain de réglementation des médicaments.

L’entreprise cite des études sur son efficacité sur son site Internet. Une étude italienne de 2021 a conclu qu’il améliorait l’équilibre, les mouvements et les membres affectés des patients atteints de sclérose en plaques, tandis qu’une autre qui examinait son impact sur les performances sportives a déclaré qu’il avait amélioré la préhension et la force de squat des participants.

M. Fontana a également souligné les études sur les avantages de la luminothérapie et a déclaré que le patch était disponible pour toutes les institutions de recherche souhaitant mener des essais cliniques.

Mais les affirmations de Tao n’ont pas réussi à émouvoir certains experts.

Dans un article paru dans Science-Based Medicine, le Dr Harriet Hall a déclaré que l’explication de l’entreprise « n’est pas crédible ».

Le Dr Brandon Beaber, neurologue, a suggéré que des études pourraient suggérer un « petit bénéfice » de manière anecdotique, mais elles n’ont pas encore été prouvées dans le traitement de la sclérose en plaques.

Et le professeur Edzard Ernst, de l’Université d’Exeter, a déclaré à Sky News qu’aucune des affirmations de la société ne semblait « étayée par des preuves solides ».

« L’idée selon laquelle cela génère un quelconque bénéfice est fausse », a-t-il déclaré.

« Les principes avancés vont à l’encontre de la science. »

Le professeur Ernst a déclaré que tout bénéfice obtenu par Djokovic « dépendrait entièrement d’une réponse placebo ».

Image:

Djokovic lors de la finale du simple messieurs à Wimbledon





Étant donné que Djokovic n’a pas été interdit d’utiliser le patch, les autorités du tennis ne semblent pas non plus convaincues qu’il offre des avantages tangibles.

L’ATP Tour et la Fédération internationale de tennis n’ont pas commenté son utilisation – et on pourrait pardonner d’avoir des doutes étant donné l’état de santé antérieur de Djokovic.

L’homme de 36 ans a refusé de se faire vacciner contre le COVID, et raté plusieurs tournois en raison des restrictions de voyage internationales.

Il a également déjà suggéré qu’il pensait que certaines personnes avaient des pouvoirs télépathiques, abandonné le gluten après avoir affirmé que la proximité d’un morceau de pain blanc avait rendu son corps plus faible, et a déclaré qu’une opération au coude en 2018 lui avait fait sentir « comme si j’avais moi-même échoué ».

Quant au « plus grand secret » de sa carrière, il est désormais dévoilé au grand jour.

Que cela fasse une différence ou non, il sera sans aucun doute l’un des principaux prétendants à l’US Open d’ici la fin du tournoi, le 10 septembre.

