Novak Djokovic a remporté un 23e titre record du Grand Chelem en simple masculin après sa victoire en finale de Roland-Garros.

La star du tennis serbe de 36 ans a battu le Norvégien Casper Ruud en deux sets à Paris 7-6, 6-3, 7-5.

La victoire de Djokovic dimanche signifie qu’il dépasse son rival espagnol Rafael Nadal après qu’ils étaient auparavant à égalité sur 22 chelems chacun.

Djokovicle numéro trois mondial, devient également le premier homme de l’histoire du tennis à remporter au moins trois trophées dans chacun des quatre chelems.

Il a un record de 10 titres à l’Open d’Australie et a triomphé à trois Open de France, sept Wimbledon et trois US Open.

C’est la cinquième fois que Djokovic bat Ruud, 24 ans, numéro quatre mondial.

Le mois dernier, Djokovic risquait d’attiser les tensions politiques dans sa région d’origine avec un message politique sur le Kosovo – après que les troupes de maintien de la paix ont été blessées lorsque des Serbes de souche se sont affrontés avec la police.

Après sa victoire au premier tour de Roland-Garros, Djokovic a écrit sur l’objectif de la caméra : « Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêtez la violence. »

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008 – mais les deux pays sont ennemis depuis des décennies, Belgrade ayant refusé de reconnaître sa souveraineté.

En janvier, Djokovic a remporté l’Open d’Australie pour égaler le record du Grand Chelem de Nadal, un an après que le Serbe a été expulsé du pays en raison de son statut de vaccination COVID.

Le joueur de tennis a refusé de se faire vacciner contre le coronavirus.