Novak Djokovic juge la controverse avec le message du Kosovo « Cœur de la Serbie »

Novak Djokovic a courtisé la controverse lundi lorsqu’il a écrit : « Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêtez la violence » sur une caméra à Roland-Garros après que des affrontements ont éclaté dans le nord du Kosovo au milieu de tensions ethniques.

La superstar du tennis née à Belgrade a écrit le message en serbe après sa victoire au premier tour contre Aleksandar Kovacevic sur le court Philippe Chatrier de Roland Garros.

« Le Kosovo est notre berceau, notre bastion, le centre des choses les plus importantes pour notre pays… Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai écrit cela sur la caméra », a déclaré Djokovic, 36 ans, aux médias serbes lors du tournoi.

Les casques bleus dirigés par l’OTAN ont dispersé lundi des manifestants serbes qui se sont à nouveau affrontés avec la police dans le nord du Kosovo pour exiger la destitution des maires albanais récemment élus, alors que les tensions ethniques éclataient dans la nation des Balkans.

Environ 25 soldats ont été blessés lors des affrontements, ainsi que plus de 50 manifestants.

Les Serbes du Kosovo avaient boycotté les élections du mois dernier dans les villes du nord, ce qui a permis aux Albanais de souche de prendre le contrôle des conseils locaux malgré un taux de participation minuscule de moins de 3,5 % des électeurs.

Le gouvernement du Premier ministre kosovar Albin Kurti a officiellement installé les maires la semaine dernière, défiant les appels à apaiser les tensions de l’Union européenne et des États-Unis, qui ont tous deux défendu l’indépendance du territoire de la Serbie en 2008.

« Je ne suis pas un politicien et je n’ai aucune intention de m’engager dans des débats politiques, c’est un sujet très sensible », a ajouté Djokovic.

« Bien sûr, cela me fait très mal en tant que Serbe de voir ce qui se passe au Kosovo et la façon dont notre peuple a été pratiquement expulsé des bureaux municipaux, donc le moins que je puisse faire était ceci.

« En tant que personnalité publique mais aussi fils d’un homme né au Kosovo, je ressens une responsabilité supplémentaire d’exprimer mon soutien à notre peuple et à la Serbie dans son ensemble.

« Je n’ai aucun remords et je le referais car ma position est claire. Je suis contre la guerre, la violence et les conflits de toutes sortes et je l’ai toujours montré publiquement. Bien sûr, j’ai de la sympathie pour tout le monde, mais ce qui se passe avec le Kosovo est un précédent en droit international. »

La Fédération française de tennis (FFT), qui organise l’événement, a déclaré à Reuters qu’il n’y avait « pas de règles officielles du Grand Chelem sur ce que les joueurs peuvent ou ne peuvent pas dire. La FFT ne fera aucune déclaration ni ne prendra position à ce sujet. »

Djokovic espère éviter une autre distraction politique lors d’un Grand Chelem après avoir défendu son père à l’Open d’Australie en janvier lorsqu’une vidéo est apparue le montrant posant avec des fans tenant des drapeaux russes au milieu de la guerre en Ukraine.

