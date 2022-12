Novak Djokovic Groves à Nadiyon Paar à la Ligue mondiale de tennis à Dubaï

Novak Djokovic dansant sur Nadiyon Paar à la Ligue mondiale de tennis à Dubaï est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Alors que les joueurs cherchaient à se préparer pour le match, Djokovic semblait s’amuser, se déplaçant au rythme de la célèbre chanson indienne.

La Ligue mondiale de tennis a attiré de grands joueurs tels que Djokovic, Nick Kyrgios, Felix Auger Aliassime, Alexander Zverev et parmi les femmes, la n ° mondiale Ega Switek, Simona Halep, Elena Rybakina n ° 4 mondiale Caroline Garcia.

“Je suis très excité d’anticiper ce qui va être ces cinq prochains jours pour nous dans le tournoi, avec de la musique et des divertissements et des sports et du tennis. J’ai hâte d’y être », a déclaré Djokovic à Dubai Sports Channel.

Plus tôt, Djokovic a été aperçu en train de s’entraîner avec Sheikh Saeed bin Maktoum Al Maktoum sur le nouveau terrain orange et bleu de la Coca Cola Arena lundi.

La Ligue mondiale de tennis présente une sélection des meilleurs joueurs de tennis du monde.

Le format est également unique avec des matchs joués dans des affrontements en deux sets à la fois en simple et en double mixte, avec un bris d’égalité de 10 points si nécessaire.

Et pour couronner le tout, les fans pourront également profiter d’un concert, avec des artistes comme – Tiesto et Armin Van Buuren, qui seront en tête d’affiche des soirées d’ouverture et de clôture.

« La Ligue mondiale de tennis sera un événement pas comme les autres. Il apporte un nouveau format unique et attrayant au jeu de tennis, offrant un mélange spectaculaire de sport et de divertissement. Nous avons hâte d’accueillir les fans du monde entier pour cet événement capital qui annonce une nouvelle ère pour le tennis”, a déclaré Rajesh Banga, président de la Ligue mondiale de tennis.

Plus tôt cette année, Djokovic s’est envolé pour Melbourne en janvier dans l’espoir de remporter un 10e Open d’Australie. Cependant, le célèbre Serbe non vacciné a vu son visa annulé et a été détenu dans un hôtel hébergeant des réfugiés avant d’être expulsé pour des raisons de “santé et de bon ordre”.

Djokovic s’est également vu interdire de voyager aux États-Unis, l’excluant de l’US Open, mais il a réussi à remporter un septième titre à Wimbledon en juillet.

Djokovic a été autorisé à participer à l’Open d’Australie 2023 où il visera un 22e Grand Chelem.

