Novak Djokovic gagne Daniil Medvedev dans un thriller

Novak Djokovic a survécu à un match marathon en trois sets avec Daniil Medvedev vendredi pour maintenir ses chances d’émerger en tant que champion invaincu lors de la finale de l’ATP et de repartir d’ici avec le plus gros salaire de l’histoire du tennis.

Bien qu’il se soit déjà qualifié pour les demi-finales, le Serbe a repoussé ses limites contre Medvedev, l’emportant 6-3, 6-7(5), 7-6(2) pour dominer le groupe rouge avec un dossier de 3-0, donnant le Le champion 2020 a subi une troisième défaite consécutive au bris d’égalité dans le troisième set lors de l’événement.

Djokovic vise à créer plus d’histoire cette semaine et à égaler le record de six triomphes de Roger Federer lors du prestigieux événement de fin d’année. Le Serbe, qui a remporté le titre pour la dernière fois lors du tournoi en 2015, remportera 4 740 300 dollars s’il remporte le trophée invaincu à Turin.

“Ce match contre l’un de mes plus grands rivaux aujourd’hui est très important, indépendamment du fait que je m’étais déjà qualifié. Je voulais vraiment gagner”, a déclaré Djokovic après sa victoire en trois heures et 11 minutes.

“Daniil et moi avons eu quelques batailles dans le passé et je savais en entrant dans le match aujourd’hui que ce serait son dernier match de la saison et qu’il ne voudrait pas finir avec une défaite. J’ai très bien commencé. [I] a eu des occasions en deuxième [set], a eu quelques balles de break mais il a très bien joué dans ces points décisifs. Il jouait très vite. Je ne me sentais pas bien physiquement dans le troisième set et j’ai beaucoup lutté. C’est une bataille et c’est un combat.”

« Être capable de trouver la dernière goutte d’énergie pour revenir dans le match. A 4-5, j’ai réussi à bien lire son service et à bien anticiper et à me placer dans une bonne position. J’ai très bien commencé le tie-break. Trois matches difficiles pour lui, perdant 7-6 au troisième des trois matches. Ce n’est pas facile, mais c’est un joueur incroyable. J’ai beaucoup de respect pour lui et quelle belle bataille”, a-t-il ajouté.

Dans une rencontre physique de haute qualité, les deux ont frappé leurs coups de fond avec une précision et une puissance féroces, frappant de gros coups pour se tirer mutuellement à Turin. Djokovic a joué sans faute pour décrocher le premier set, avant que Medvedev ne réponde, scellant le deuxième set sur son quatrième point de set pour forcer un décideur.

Avec peu de choses pour les séparer, c’est la septième tête de série qui a prévalu dans le décideur, se ralliant à une panne alors qu’il maintenait son intensité et sa constance pour remporter sa 40e victoire au niveau du tour de la saison.

Le joueur de 35 ans affrontera Taylor Fritz en demi-finale samedi, lorsque sa condition physique sera soigneusement testée, après avoir passé plus de trois heures sur le terrain contre Medvedev dans un match qui a poussé les deux à leurs limites. Le Grec Tsitsipas affrontera Andrey Rublev vendredi soir dans le groupe rouge, le vainqueur se qualifiant pour jouer Casper Ruud.

L’ancien n°1 mondial a désormais remporté 16 de ses 17 derniers matches, après avoir triomphé à Tel Aviv et Astana le mois dernier.

Djokovic avait l’air vif tout au long du match contre Medvedev. Il a chronométré le ballon proprement depuis la ligne de fond pendant les longs échanges et a attendu patiemment ses chances de sceller le premier set.

Après avoir échoué à convertir les chances de points d’arrêt à 1-1 et 4-4 dans le deuxième set, le Serbe a sauvé trois points de set à 4-5 pour tenir, repoussant le dernier en remportant un échange épique de 33 coups qui s’est terminé sur un coup droit. gagnant.

Cependant, Medvedev ne serait pas démenti, frappant Djokovic dans le tie-break pour égaliser. Dans un troisième set serré, la quatrième tête de série a breaké pour 5-4 dans un match qui a duré plus de 15 minutes. Medvedev n’a pas pu servir, cependant, avec Djokovic qui a reculé.

Avec un tie-break restant pour décider du thriller, le Serbe s’est dégagé quand il importait le plus d’améliorer à 8-4 dans sa série face à face ATP contre Medvedev.

Medvedev a soulevé le trophée lors de la finale de l’ATP en 2020, avant d’atteindre la finale la saison dernière. Le joueur de 26 ans a battu Jannik Sinner lors d’un match épique du tournoi à la ronde l’an dernier alors que le sort des deux joueurs était déjà scellé. Dans des circonstances similaires cette année, Medvedev était à l’autre extrémité du résultat, ce qui signifie qu’il a terminé l’étape du tournoi à la ronde 0-3.

La quatrième tête de série termine sa saison avec un dossier de 45-19. Il a atteint la finale de l’Open d’Australie avant de remporter des trophées au niveau de la tournée à Los Cabos et à Vienne.

