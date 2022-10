Novak Djokovic fait un retour gagnant à l’action ATP à Tel Aviv

Novak Djokovic, qui dispute un tournoi en simple pour la première fois depuis sa victoire à Wimbledon en juillet, a atteint les quarts de finale de Tel Aviv jeudi avec une victoire en deux sets contre l’Espagnol Pablo Andujar.

Djokovic a remporté une victoire 6-0, 6-3 sur son adversaire classé 115e en 86 minutes, tirant 30 points gagnants et brisant Andujar à quatre reprises.

C’était le moins de matchs que Djokovic ait perdus dans un match cette saison.

Il a toujours été aux commandes face à son rival espagnol qu’il a maintenant battu à trois reprises, prenant le contrôle du match en remportant les sept premiers matchs.

“Le premier match a commencé de manière parfaite pour moi”, a déclaré Djokovic, qui a joué pour la dernière fois en Israël à l’adolescence il y a 16 ans lors d’un match nul en Coupe Davis.

“J’ai gagné sept matchs de suite et nous nous battions dans ce huitième match (qui a duré plus de 20 minutes).

“Ce fut l’un des matchs les plus longs auxquels j’ai joué de ma vie et j’ai joué à de très nombreux matchs dans ma vie. Mais merci à Pablo de s’être battu et d’avoir joué un grand match aussi.

L’ancien numéro un mondial Djokovic n’a pas disputé d’épreuve en simple depuis qu’il a remporté un septième titre à Wimbledon il y a 10 semaines après que son refus de se faire vacciner l’ait exclu de l’US Open et de tout le swing américain en dur.

Sa seule autre apparition avait été dans le tournoi par équipe de la Laver Cup à Londres la semaine dernière.

C’est là qu’il a vu son rival de longue date Roger Federer se retirer du sport.

Pourtant, Djokovic, 35 ans, désormais classé septième mondial, a insisté à la veille de l’événement de Tel-Aviv sur le fait que la retraite n’était pas à son ordre du jour.

“Je veux toujours jouer au tennis même si j’ai réalisé à peu près tout ce que vous pouvez réaliser au tennis”, a déclaré Djokovic, dont les 21 titres du Grand Chelem ne sont qu’un de moins que le record masculin de Rafael Nadal de 22.

“J’ai toujours la passion et la soif de jouer au plus haut niveau professionnel.”

Djokovic, qui ne montre aucun signe du problème au poignet droit qui l’a dérangé à Londres, affrontera le Canadien Vasek Pospisil, classé 149e, en quart de finale vendredi.

Le Serbe a une fiche en carrière de 5-0 sur le Canadien de 32 ans.

Pospisil a atteint les huit derniers en éliminant le qualifié israélien Edan Leshem 6-3, 6-2.

Le Français Arthur Rinderknech a sauvé une balle de match pour décrocher une victoire 6-3, 2-6, 7-6 (9/7) contre la troisième tête de série Diego Schwartzman.

Le numéro 58 mondial affrontera ensuite Roman Safiullin.

Le qualifié britannique Liam Broady a surpris la cinquième tête de série Botic van de Zandschulp 6-4, 4-6, 6-3 pour organiser une rencontre avec la deuxième tête de série Marin Cilic.

