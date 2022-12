Novak Djokovic fait un retour discret en Australie mais la réaction des fans sera divisée | Courtney Walsh

Le retour discret de Novak Djokovic en Australie cette semaine ne pourrait pas être plus frappant en contraste avec l’absurdité entourant son arrivée à Melbourne et son expulsion en janvier dernier. Il n’y a pas encore eu de publication sur les réseaux sociaux ni de mots officiels du nonuple champion de l’Open d’Australie, bien qu’il se soit entraîné mercredi à Memorial Drive à Adélaïde. Un avis de Tennis Australia suggère que le vainqueur majeur à 21 reprises parlera d’ici la fin de cette semaine avant son apparition à l’International d’Adélaïde à partir du 1er janvier. Nick Kyrgios surprend ses coéquipiers de la Coupe United en se retirant à la 11e heure Lire la suite L’arrivée hors de Broadway diffère considérablement du ton triomphant d’un message sur les réseaux sociaux il y a 12 mois annonçant qu’il serait autorisé à jouer à l’Open d’Australie 2022. Le message, accompagné d’une photo de Djokovic debout à côté d’un jet privé, faisait suite à des mois de conjectures quant à savoir s’il recevrait l’autorisation de jouer compte tenu des lois d’entrée strictes en vigueur en Australie pendant la pandémie. Il s’est retourné contre le roi de Melbourne Park alors que le paysage politique tendu de l’époque est entré en collision avec le refus du n ° 1 mondial de l’époque de se faire vacciner contre Covid-19. Les scènes extraordinaires qui se sont déroulées au cours des 10 jours suivants constituent le chapitre le plus infâme d’une carrière bien remplie. Djokovic a été détenu dans un hôtel d’immigration alors que des manifestations se déroulaient dans les rues de la ville, puis libéré pour une séance d’entraînement de minuit à Melbourne Park en attendant une audience devant un tribunal fédéral qui a finalement confirmé la décision du gouvernement australien d’annuler son visa pour des raisons de santé publique liées à sa position de vaccination. À la veille de l’Open d’Australie, le champion en titre a été expulsé et s’est vu imposer une interdiction de visa de trois ans au milieu de questions concernant son intégrité et où il serait autorisé à jouer ensuite. Le joueur de 35 ans n’est toujours pas en mesure de concourir aux États-Unis en raison de son statut vaccinal. Mais un changement au sein du gouvernement australien, qui a examiné son cas et a annulé l’interdiction de visa en novembre, et l’assouplissement des lois sur l’entrée ont facilité son retour en fanfare. La chaleur est depuis longtemps passée des débats entourant les mesures de quarantaine strictes, mais un aspect intrigant de cet été australien est la façon dont Djokovic sera traité par les fans de tennis lorsqu’il se rendra sur le terrain. Comme c’est le cas sur les courts des stades du monde entier, le numéro 5 mondial a reçu un accueil mitigé en Australie au cours de son règne remarquable sur les courts en dur du pays. Il y a un grand respect pour ses actes remarquables sur le terrain. Djokovic a remporté ses 29 derniers matchs en Australie, dont trois titres majeurs et également une Coupe ATP pour la Serbie. Novak Djokovic embrasse la Coupe ATP après la victoire de la Serbie contre l’Espagne à Sydney en 2020. Photographie : Ciro de Luca/Reuters Un autre moment historique se profile en janvier avec Djokovic à la recherche d’un 10e titre de l’Open d’Australie. En cas de succès, il égalisera Rafael Nadal en tant que vainqueur majeur à 22 reprises. Le champion de Wimbledon en 1987, Pat Cash, qui a grandi à Melbourne, a décrit les réalisations du droitier en Australie comme “absolument phénoménales”. Cash a déclaré au Guardian: “Je ne sais pas si c’est parce qu’il est toujours frais, ou même s’il pourrait mettre le doigt sur la raison, mais il a réussi à jouer le meilleur tennis que j’aie jamais vu de ma vie. au parc de Melbourne. Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end

“Quand on considère les choses qu’un fan de tennis doit voir dans la vie, Rafa jouant sur Philippe Chatrier en est une, Roger [Federer] jouer sur le court central de Wimbledon en est une autre et vous devez dire que regarder Novak jouer à Melbourne Park à son meilleur est juste là-bas… parce qu’il joue juste un tennis absolument phénoménal là-bas.

Mais la débâcle de 2022 combinée à sa critique des mesures de quarantaine un an plus tôt, certes faite au nom de ses confrères en tant que président de la Professional Tennis Players Association, n’aurait pas pu être plus mal accueillie par une partie importante du public australien.

Son intervention dans le débat public en 2021 a été faite depuis un hôtel de luxe d’Adélaïde, où il a pu s’entraîner et s’entraîner, et est intervenue à un moment où les Australiens bloqués à l’étranger ne pouvaient toujours pas rentrer chez eux.

Si cela s’est avéré une double faute du point de vue des relations publiques, la saga de l’immigration s’apparentait à un défaut.

Un important sondage publié dans un journal alors que le tribunal fédéral entendait son appel en janvier a révélé que plus de 70% des personnes interrogées souhaitaient que Djokovic soit expulsé. Ce n’était pas une valeur aberrante.

Djokovic pourrait livrer un autre balayage net sur le terrain cet été, mais cela n’effacera pas une réputation qui est ternie aux yeux d’au moins certains Australiens. Cependant, il bénéficie au moins du soutien des administrateurs et de ses pairs.

Nadal, qui a profité de l’absence de Djokovic pour remporter un célèbre triomphe à l’Open d’Australie, estime que la présence de son rival est un bonus pour le sport.

«Novak est là. [That is] bon pour le tennis; bon pour, probablement, les fans. Voyons, non ? [Having the] meilleurs joueurs sur le terrain [is a] gagner », a-t-il déclaré mercredi.

Craig Tiley, le directeur général de Tennis Australia qui a été fortement critiqué pour son rôle dans la farce de janvier, espère que la légende sera respectée. “J’ai une grande confiance dans le public australien”, a déclaré Tiley. “Nous sommes un public sportif très éduqué, en particulier ceux qui viennent au tennis.”