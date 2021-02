Novak Djokovic fait rouler Daniil Medvedev pour remporter le neuvième championnat de l’Open d’Australie

Grâce à son affinité pour l’Australie, Novak Djokovic continue de réduire l’écart sur la course de tous les temps du Grand Chelem masculin.

Djokovic, le joueur n ° 1 mondial, a remporté son neuvième titre de l’Open d’Australie dimanche et 18e du Grand Chelem au total, poussant le n ° 4 Daniil Medvedev 7-5, 6-2, 6-2 dans une finale qui était étonnamment un- à côté.

Djokovic est maintenant à deux titres du Grand Chelem de Roger Federer et Rafael Nadal, qui possèdent chacun 20 championnats en simple masculin, ce qui en fait la course la plus proche qu’elle ait jamais été parmi les trois plus grands de tous les temps.

Medvedev est arrivé en finale sur une séquence de 20 victoires consécutives et avait semblé être en pleine forme tout au long de l’Open d’Australie. Mais son inexpérience relative en finale du Grand Chelem était évidente. Medvedev, qui a perdu en cinq sets contre Nadal lors de la finale de l’US Open 2019, a eu du mal à maintenir sa patience alors que Djokovic a creusé de longs rallyes et a parfois changé de tactique, testant le mouvement vers l’avant et la physicalité de Medvedev.

Cela a entraîné une multitude d’erreurs pour Medvedev, dont 30 non forcées. Djokovic n’a commis que 15 erreurs directes dans le match.

Il a semblé pendant un moment, lorsque Medvedev a égalisé le premier set à 5-5, que Djokovic pourrait être dans un test difficile. Mais il a conclu le premier avec une pause et n’a eu qu’un moment de difficulté après, lorsque Medvedev a fait une pause dans le premier match du deuxième set. Djokovic s’est tout de suite cassé et a secoué Medvedev, qui a eu du mal à se battre aussi fort que pendant la première heure du match.

Djokovic considérera cela comme l’une de ses plus belles réalisations, étant donné qu’il a failli être éliminé du tournoi au troisième tour lorsqu’il a été blessé dans sa zone oblique à mi-chemin d’un match contre Taylor Fritz.

Jouant malgré la douleur, Djokovic a été poussé à un cinquième set et semblait avoir du mal à terminer le match. Mais il a trouvé un moyen de passer contre Fritz et a été en mesure de gérer la blessure, qu’il a qualifiée de plus difficile à affronter lors d’un Grand Chelem, au fur et à mesure du tournoi. En finale, Djokovic semblait indolore.