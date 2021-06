Osaka a annoncé qu’elle se retirait de la pièce maîtresse de Roland-Garros de cette année lundi, après avoir été frappée d’une amende de 15 000 $ pour avoir respecté sa promesse d’avant-tournoi de ne pas faire d’interviews avec les médias après les matchs.

La japonaise quadruple vainqueur du Grand Chelem a révélé qu’elle souffrait « longs accès de dépression » et prendrait du temps loin du tennis pour se regrouper.

La décision a déclenché un large débat, beaucoup défendant la campagne d’Osaka pour donner la priorité à sa santé mentale, mais d’autres l’accusant d’hypocrisie pour avoir voulu choisir quand elle fait des interviews avec les médias, qui font partie intégrante de la vie de tous les joueurs.

Les organisateurs des quatre tournois du Grand Chelem, quant à eux, ont d’abord réagi en menaçant de disqualifier Osaka pour sa position, avant qu’elle ne s’en aille volontairement.

Après sa victoire directe au premier tour contre l’Américain Tennys Sandgren à Paris lors d’une séance nocturne sans fans mardi, le vainqueur majeur à 18 reprises Djokovic a donné son point de vue sur la question.

« Les tournois du Grand Chelem se protègent eux-mêmes et leurs propres affaires et ils vont suivre les règles et ils vont s’assurer que vous vous conformez, sinon vous paierez des amendes ou serez sanctionné », a déclaré l’homme de 34 ans.

« Ce n’est pas surprenant pour moi que ce soit leur réaction parce que nous sommes habitués à cet environnement et à ce principe selon lequel nous faisons des interviews après chaque match et répondons à des questions assez similaires.

«Mais cela fait partie de notre sport, cela fait partie de ce que nous faisons, les médias sont importants sans aucun doute. Cela nous permet d’avoir la plateforme pour communiquer avec les fans, mais de manière plus traditionnelle. Auparavant, c’était le seul moyen d’atteindre nos fans. »

Cela dit, Djokovic a défendu la décision d’Osaka, arguant que les interactions avec les journalistes avaient été modifiées par l’essor des médias sociaux.

« Au cours des cinq ou 10 dernières années, ce n’est plus le cas car nous avons nos propres plateformes, nos propres comptes de médias sociaux à travers lesquels nous pouvons communiquer directement avec les fans », il ajouta.

« Naomi est très jeune et elle a grandi avec les réseaux sociaux et la capacité de s’exprimer à travers ses canaux.

«Je peux très bien la comprendre et je compatis avec elle parce que j’étais sur le mauvais bord de l’épée dans ma carrière à plusieurs reprises avec le sourire des médias. Je sais ce que ça fait.

« Je la soutiens. Je pense qu’elle a été très courageuse de faire ça. Je suis vraiment désolé qu’elle traverse des moments douloureux et souffre mentalement, comme ce que j’ai entendu. Je ne lui ai pas parlé, mais on dirait qu’elle a du mal.

« Je lui souhaite tout le meilleur, j’espère qu’elle se rétablira. C’est une joueuse, une marque et une personne très importantes pour notre sport. Nous devons donc la récupérer.

« C’était, je dois dire, une décision très audacieuse de sa part, mais elle sait comment elle se sent le mieux. Si elle a besoin de prendre le temps de réfléchir et de se ressourcer, c’est ce qu’elle devait faire, et je le respecte pleinement.

« J’espère qu’elle reviendra plus forte.

Osaka, 23 ans, a été soutenue par une multitude de joueurs et de commentateurs à propos de son déménagement, notamment Serena et Venus Williams, ainsi que les sponsors Nike.

La numéro deux mondiale a été photographiée en train de rentrer dans son manoir de Beverly Hills mardi alors qu’elle envisage ses prochaines étapes.

La star devra juger si elle se sent prête à participer au prochain Slam de la saison à Wimbledon, qui commence à la fin du mois.

Après une réponse initialement vigoureuse au boycott des médias d’Osaka, les patrons du Grand Chelem ont adopté un ton plus conciliant dans un nouveau message après son retrait mardi.

« Au nom du Grand Chelem, nous souhaitons offrir notre soutien et notre assistance de toutes les manières possibles car elle s’éloigne du court », a-t-il ajouté. lire une déclaration des directeurs de Wimbledon et des Internationaux de France, des États-Unis et d’Australie.

« C’est une athlète exceptionnelle et nous attendons avec impatience son retour dès qu’elle le jugera approprié.

« La santé mentale est un problème très difficile, qui mérite toute notre attention.

« C’est à la fois complexe et personnel, car ce qui affecte un individu n’affecte pas nécessairement un autre.

« Nous félicitons Naomi d’avoir partagé avec ses propres mots les pressions et les angoisses qu’elle ressent et nous comprenons les pressions uniques auxquelles les joueurs de tennis peuvent être confrontés. »

De retour à Paris, Djokovic a été rejoint au deuxième tour par le roi de la terre battue Rafael Nadal, qui vise un 14e titre record à Roland-Garros.

L’Espagnol a balayé l’Australien Alexei Popyrin en deux sets alors qu’il visait un 21e titre du Grand Chelem, ce qui le placerait devant le grand suisse Roger Federer au classement général masculin.

Federer lui-même est revenu après une absence de 16 mois du Grand Chelem pour battre le qualifié Denis Istomin de manière simple lors de leur rencontre au premier tour.

Nadal, Djokovic et Federer sont tous têtes de série dans la même moitié du tirage cette année à Paris, ce qui signifie qu’un seul des légendaires trios participera à la finale.