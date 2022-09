Novak Djokovic fait le point sur son retour après une blessure au poignet

Novak Djokovic a déclaré qu’il avait été gêné par un problème de poignet lors de la Laver Cup à Londres et que sa longue absence du Tour récemment pourrait être à blâmer. Le tournoi de trois jours à l’O2 Arena de Londres était le premier événement de Djokovic depuis que le Serbe a remporté son 21e titre en simple du Grand Chelem à Wimbledon début juillet.

Le joueur de 35 ans, qui a raté le swing nord-américain sur surface dure et l’US Open parce qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19, a réalisé une performance éblouissante à son retour sur le Tour samedi en remportant ses matchs en simple et en double.

Cependant, il a perdu contre le Canadien Felix Auger-Aliassime lors de la dernière journée de compétition dimanche. Il sera de retour sur le terrain pour son premier événement ATP régulier dans l’ATP 250 à Tel Aviv.

“Aujourd’hui, je me suis entraîné pendant près de deux heures et tout s’est bien passé. Je me sens bien. Heureux que la mini blessure soit maintenant derrière moi. En espérant que ça, je touche du bois, reste comme je veux qu’il reste pour le tournoi », a-t-il déclaré à la presse.

“Je me bats avec mon poignet droit depuis quatre ou cinq jours, pour être honnête. Je l’ai gardé sous contrôle », a déclaré Djokovic aux journalistes.

« Les deux matches d’hier ont probablement eu un effet. Aujourd’hui n’a pas été facile. Je ne pouvais pas servir aussi vite ou aussi précisément que je le voudrais. Cela a affecté tout le match.

Djokovic a déclaré que se qualifier pour les finales ATP de novembre à Turin restait son objectif et qu’il disputerait un tournoi à Tel Aviv cette semaine, suivi d’un événement au Kazakhstan la semaine prochaine, puis du Masters de Paris fin octobre.

Sa victoire à Wimbledon lui garantit une place dans la finale du Tour s’il reste classé dans le top 20 mondial.

Djokovic, qui est actuellement classé septième, a déclaré que le problème du poignet pourrait être dû à une combinaison de facteurs.

“Peut-être ne pas jouer de matchs pendant près de trois mois, et puis les conditions ici sont telles que les ballons sont vraiment gros et lents”, a-t-il déclaré.

“Vous devez toujours générer beaucoup d’action et de vitesse au poignet, ce qui pourrait être la raison pour laquelle j’ai ressenti des douleurs.”

(Avec les contributions des agences)

