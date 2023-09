Novak Djokovic fait la fête avec Matthew McConaughey et rend hommage à Bryant alors qu’il entre dans l’histoire avec son triomphe à l’US Open

Novak Djokovic a remporté son 24e titre du Grand Chelem, un record, en battant Daniil Medvedev en deux sets lors de la finale de l’US Open.

Le Serbe a battu la tête de série n°3 6-3 7-6 (7-5) 6-3 à New York, un résultat qui permet à Djokovic d’égaler Margaret Court pour les titres du Grand Chelem.

7 Aucun joueur masculin ou féminin n’a remporté plus de tournois du Grand Chelem que Djokovic Crédit : Getty

7 Il a fait preuve d’émotion en célébrant avec sa fille Tara Crédit : Getty

7 Ainsi que son fils Stefan Crédit : AFP

Il s’agit de son quatrième triomphe à Flushing Meadows et Djokovic, ému, s’est immédiatement précipité vers la zone du stade Arthur Ashe où était assise son équipe.

Parmi son équipe se trouvait Matthew McConaughey, star d’Hollywood, avec le couple partageant une étreinte avant que Djokovic n’embrasse les membres de sa famille, y compris sa mère, son père et sa femme Jelena, ainsi que leurs enfants, Stefan et Tara.

Il est ensuite retourné sur le terrain et a enfilé un maillot rendant hommage à la défunte icône du basket-ball Kobe Bryant.

Le match reposait sur un deuxième set marathon d’une durée de 104 minutes, ce qui était plus long que l’ensemble des matchs du premier tour des deux joueurs.

7 Avant de rejoindre sa famille, Djokovic a embrassé l’acteur oscarisé Crédit : sports aériens

7 Et a également rendu un émouvant hommage à Bryant Crédit : sports aériens

Djokovic l’a remporté après un tie-break pour prendre une avance de 2-0 et finalement briser l’esprit de Medvedev, prenant ensuite une certaine revanche après que le Russe lui ait refusé le grand chelem du calendrier en finale ici il y a deux ans.

Cette victoire l’a également mis au niveau du record de titres majeurs de Margaret Court, même si cela n’a vraiment aucune pertinence statistique étant donné la différence évidente dans le niveau et la profondeur de la compétition entre aujourd’hui et les années 1960.

Ce qui est plus important pour Djokovic est son bilan face à ses pairs ; il a désormais deux d’avance sur les 22 couronnes du Grand Chelem de Rafael Nadal et quatre devant Roger Federer, qui en a déclaré 20 l’année dernière.

Déjà vainqueur en Australie et à Paris, Djokovic a décroché trois titres majeurs en un an pour la quatrième fois de sa carrière. Seule la défaite en cinq sets face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon a entaché son record de 2023.

7 Djokovic ne devait pas être refusé cette fois Crédit : Getty

Il a désormais dépassé Ken Rosewall, qui avait 35 ans lorsqu’il a gagné en 1970 et qui n’a eu à affronter aucun set de près d’une heure et quart.

Djokovic, qui a raté les championnats de l’année dernière en raison de son statut vaccinal, portait un haut de survêtement orné du numéro 24 – qui n’aurait probablement pas vu le jour s’il avait perdu – pour la remise du trophée.

Il a déclaré : « Je ne sais pas par où commencer, cela signifie évidemment tout pour moi. Je vis vraiment mon rêve d’enfant de concourir au plus haut niveau dans un sport qui m’a tant apporté, à moi et à ma famille.

« Je n’aurais jamais imaginé que je serais ici pour parler de 24 Grands Chelems. Mais ces dernières années, j’ai senti que j’avais une chance, une chance d’entrer dans l’histoire, alors pourquoi ne pas la saisir ? »

7 Djokovic a également révélé son maillot en hommage à son ami proche Bryant après le match. Crédit : Getty

Une double faute de Medvedev et un revers gagnant fulgurant sur toute la ligne ont donné à Djokovic le premier point de break qu’il a converti en amour pour remporter ensuite le premier set en 48 minutes relativement rapides.

Mais Medvedev, de retour d’environ un quart de mile derrière la ligne de fond, a fait travailler Djokovic dans le deuxième set et cela a commencé à se voir, le favori montrant des signes de fatigue.

Après une heure et trois quarts, il a produit sa première balle de break du match mais Djokovic, avec un changement évident de plan de jeu dans le but de raccourcir les points, l’a étouffé de manière experte avec un gros service et une volée impeccable.

Medvedev avait mis le point sur le service de Djokovic, mais une autre volée au filet a réglé le problème, et lorsque le tie-break a échappé au joueur de 27 ans, le match a rapidement suivi.

Medvedev a déclaré : « Tout d’abord, je veux demander à Novak, que fais-tu encore ici ? Je veux dire, allez.

« Je ne sais pas quand tu comptes ralentir un peu. J’ai l’impression d’avoir une bonne carrière, j’ai 20 titres, mais tu as 24 tournois du Grand Chelem. Wow ! »