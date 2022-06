Novak Djokovic fait décoller la défense du titre de Wimbledon avec une victoire au combat

Lors de la première journée d’action à Wimbledon, Djokovic a ouvert le jeu sous le toit du court central dans le but de remporter son quatrième titre consécutif à SW19 et son premier Grand Chelem de l’année.

La victoire de la tête de série contre Kwon n’était peut-être pas aussi routinière que certains s’y attendaient. D’abord, il est venu d’une panne dans le premier set, puis Kwon a égalisé le match en prenant le deuxième.

Djokovic a commencé à trouver son rythme vers la fin du troisième set et a remporté la victoire après avoir obtenu un break au milieu du quatrième – peu de temps après avoir sauvé trois balles de break sur son propre service.

La victoire a fait 22 victoires consécutives à Wimbledon pour Djokovic – une course qui remonte aux quarts de finale de 2017 – ainsi que sa 80e au tournoi.

“Merci à Kwon d’avoir joué un tennis de très haute qualité, il mérite des applaudissements”, a déclaré Djokovic. “S’il m’avait brisé au troisième set, ce match aurait pu se dérouler différemment.”

Kwon est sorti en tirant lors du match de premier tour de lundi et a frappé un gros coup droit à l’envers pour faire une pause au début du premier set.

La mince avance a été de courte durée car Djokovic a riposté avec un double break pour conclure le set, mais son adversaire coréen a continué à appliquer la pression dans le second avec un mélange de coups de fond puissants et de lancers délicats.

Kwon a pris une avance de 3-1 dans le deuxième set, puis a sauvé trois balles de break le match suivant pour empêcher Djokovic de faire lui-même un break – un avantage qui lui a permis de prendre le set et d’égaliser le match.

Les sons de la pluie frappant le toit et le grondement occasionnel du tonnerre pouvaient être entendus de l’intérieur du court central au début du troisième set, étouffant les acclamations de la foule et le bruit de la raquette contre le ballon.

La paire a échangé des jeux de service avant que Djokovic ne montre son expérience pour s’emparer du match. Le premier service du Serbe est devenu plus constant et ses coups au sol plus précis alors qu’il s’est cassé pour une avance de 5-3. Une série de gros services – dont deux as – l’ont aidé à remporter le match suivant et le troisième set.

Dans le quatrième, Djokovic a sauvé trois balles de break à 2-2 avant d’assurer son propre break à 3-2. De là, Kwon n’a pas pu trouver de chemin de retour et Djokovic a lancé sa quête d’un 21e titre du Grand Chelem, avec l’Australien Thanasi Kokkinakis ou le Polonais Kamil Majchrzak en attente au deuxième tour.

Avec cette victoire, il a également marqué un petit morceau de l’histoire du tennis en tant que premier joueur à remporter au moins 80 matchs à chacun des quatre tournois du Grand Chelem.