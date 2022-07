Novak Djokovic fait allusion à une apparition à l’US Open en réponse cryptée au message de Nick Kyrgios

Novak Djokovic pourra-t-il disputer l’US Open en 2022 ? La question fait parler d’elle dans le monde du tennis depuis que le Serbe a défendu avec succès son titre de Wimbledon pour la troisième fois consécutive au All England Club. Djokovic a battu l’Australien non classé Nick Kyrgios en quatre sets pour remporter son septième titre SW19 et son 21e Grand Chelem.

Alors qu’il y a eu un chœur croissant de soutien pour la participation de Djokovic à l’US Open malgré son interdiction en raison de son statut vaccinal, il a répondu de manière cryptique sur Instagram. Le message était en réponse à la demande de dîner de Nick Kyrgios.

Djokovic a publié une photo Instagram avec sa famille dans le court central vide après sa victoire à Wimbledon. Alors que Rafael Nadal a répondu par un message de félicitations, Kyrgios a poursuivi son pari “dîner”, qu’il a placé avant sa finale contre Djokovic. Avant la finale, les deux avaient convenu que le vainqueur paierait le dîner. Bien que cela ne se soit pas produit après la finale, Djokovic a répondu au message de Kyrgios d’une manière intrigante qui a suscité l’intérêt de nombreux fans.

“Désolé mon pote, j’ai appelé les restaurants de Londres dimanche soir et il n’y avait pas de tables disponibles. Le dîner est pour moi à New York », a écrit Djokovic sur Instagram. Comme les étrangers non vaccinés ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis, les organisateurs de l’US Open ont clairement indiqué que Djokovic ne serait pas autorisé à participer au tournoi de 2022, qui devrait commencer le Le 29 août à Flushing Meadows.

Djokovic, qui s’est vu interdire de défendre son titre à l’Open d’Australie plus tôt cette année en raison du même problème, a déclaré après sa victoire à Wimbledon qu’il n’avait pas l’intention de se faire vacciner pour l’US Open.

“Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner, donc la seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils se débarrassent de la carte verte de vaccin obligatoire ou peu importe comment vous l’appelez pour entrer aux États-Unis ou une exemption, », a déclaré Djokovic dimanche.

“Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que l’exemption soit une possibilité réaliste. Si c’est une possibilité, je ne sais pas à quoi servirait l’exemption », a-t-il ajouté.

