Novak Djokovic établit un autre record du Grand Chelem – avant de diriger la foule du stade Arthur Ashe en chantant au karaoké | Nouvelles du monde

Novak Djokovic a atteint un record de 47e demi-finale de tennis du Grand Chelem et l’a célébré en menant la foule dans un karaoké chantant avec les Beastie Boys.

Le Serbe a dépassé la neuvième tête de série Taylor Fritz, numéro un américain, en deux sets à l’US Open à New York dans la nuit.

Ce faisant, il atteint la 47e demi-finale du Grand Chelem de sa carrière, dépassant ainsi le précédent record de Roger Federer.

Djokovic vise un 13e titre à l’US Open. S’il atteignait la finale et la gagnait, il égalerait le record de carrière de Margaret Court de 24 victoires en simple du Grand Chelem – ses 23 existantes sont déjà un record dans le jeu masculin.

Après sa victoire en demi-finale, tout en discutant des conditions extrêmement chaudes lors d’une interview d’après-match sur le terrain, il a vérifié le nom du hit des Beastie Boys de 1986, Fight For Your Right To Party.

Attrapant le micro de son interlocuteur, il dit : « OK, tout le monde est prêt ? » et a dirigé la foule à Flushing Meadows dans un chant de karaoké impromptu.

Alors qu’il entonnait le refrain – « tu dois te battre, pour ton droit, faire la fête » – de nombreuses personnes présentes au stade Arthur Ashe se sont jointes à lui.

Djokovic, 36 ans, a même terminé sur un « paaarrrtay » allongé – comme dans l’original.

Il affrontera un autre Américain non classé de 20 ans, Ben Shelton, dans le dernier carré vendredi.

S’adressant ensuite aux journalistes, Djokovic a remercié ceux qui l’ont aidé à réussir sa carrière, d’autant plus qu’il a grandi dans une Serbie « déchirée par la guerre ».

Il a déclaré : « Je ne sais pas combien d’opportunités j’aurai encore, alors j’essaie d’en profiter autant que possible. »

Djokovic n’est pas la seule tête de série à avoir eu un moment « prendre le micro » lors du tournoi de cette année – en fait, cela s’est même produit deux fois lors du match de mardi.

Une autre joueuse américaine, Coco Gauff, a fait exactement la même chose après avoir battu Jeļena Ostapenko plus tôt dans la journée.

Gauff a déclaré: « Je vais prendre le micro pour celui-ci. Le prochain joueur sera le joueur numéro un mondial à la fin de ce tournoi. 23 Grands Chelems, je crois. NOVAK DJOKOVIC! »