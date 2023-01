Novak Djokovic et Vasek Pospisil s’inclinent face à Tomislav Brkic et Gonzalo Escobar

Novak Djokovic a perdu son match de double mais a été chaleureusement accueilli par la foule à l’International d’Adélaïde lundi.

Le vainqueur majeur à 21 reprises a été expulsé d’Australie il y a un an après être arrivé non vacciné contre le COVID-19 à un moment où le pays était encore soumis à des règles de quarantaine strictes et à une preuve de vaccination.

Son premier match était une rencontre discrète en double aux côtés de Vasek Pospisil, et la paire a perdu 4-6 6-3 (10-5) contre Tomislav Brkic et Gonzalo Escobar.

Les questions sur la façon dont il serait reçu ont été rapidement répondues lorsque les supporters de Djokovic ont afflué vers le stade pour l’accueillir à nouveau.

Djokovic commence sa campagne en simple mardi contre Constant Lestienne alors qu’il se prépare pour l’Open d’Australie, où il est à la recherche d’un 10e titre record.

Lundi également, l’adolescente tchèque Linda Noskova a produit l’un des premiers chocs de la saison 2023, battant la Russe Daria Kasatkina, huitième classée, 6-3, 6-7 (2), 6-3 au premier tour.

Noskova, 18 ans, a connu un tirage au sort difficile au cours duquel elle a battu la 58e mondiale Anna Kalinskaya et la 43e Anastasia Potapova avant de remporter la plus grande victoire de sa carrière contre Kasatkina, troisième tête de série.

Noskova, classée 102e, ne participe qu’à son cinquième tableau principal sur le circuit WTA et n’a jamais joué, et encore moins battu, une joueuse du top 10. Elle avait été 0-2 contre les 20 meilleurs adversaires.

Sa meilleure victoire avant lundi avait été contre Alizé Cornet, 38e au deuxième tour, en route vers les demi-finales à Prague en juillet dernier.

Noskova a pris confortablement le premier set en 46 minutes et a breaké pour mener 4-3 dans le deuxième avant que Kasatkina ne breake. Elle a servi pour le match à 6-5 mais Kasatkina a de nouveau riposté pour prendre le set dans un bris d’égalité.

Mais le Tchèque s’est relancé pour remporter le set décisif et le match en un peu plus de 2 heures et demie, terminant avec un coup droit croisé sur balle de match. Elle a brisé le service de Kasatkina huit fois au total, a frappé 57 gagnants au sol et a remporté 21 des 24 points lorsqu’elle est arrivée au filet.

Kasatkina a connu une saison 2022 mouvementée au cours de laquelle elle est revenue dans le top 10. Elle s’est également révélée gay et a ouvertement dénoncé l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Noskova a atteint un sommet de classement de 87 en 2022 et s’est qualifiée pour les tableaux principaux des Open de France et des États-Unis.

“Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je pense que ce fut une très bonne saison”, a déclaré Noskova. “J’ai commencé autour de 300, je pense, puis autour de 100 maintenant, donc c’est une assez bonne progression.

“Évidemment, je dois le reprendre un peu pour revenir dans le (top) 100, mais j’espère que je vais y parvenir cette année.”

Noskova affrontera désormais le vainqueur du match entre l’Australienne Priscilla Hon et la qualifiée américaine Claire Liu.

Plus tard, la quatrième tête de série Veronika Kudermetova, de Russie, a battu Amanda Anisimova, des États-Unis, 6-3, 6-0.

Chez les hommes, Yoshihito Nishioka, du Japon, a surpris la cinquième tête de série Holger Rune, du Danemark, 2-6, 6-4, 6-4.

