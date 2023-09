Novak Djokovic et Daniil Medvedev jouent pour le titre masculin de l’US Open lors d’un match revanche d’il y a 2 ans

NEW YORK (AP) — Novak Djokovic et Daniil Medvedev ont commencé leur match pour déterminer le champion masculin de l’US Open.

Leur rencontre dimanche est une revanche de la finale 2021 à Flushing Meadows. Medvedev a remporté ce jour-là son seul titre du Grand Chelem, privant ainsi Djokovic de ce qui aurait été le premier Grand Chelem d’une année civile dans le tennis masculin depuis 1969.

Djokovic, un Serbe de 36 ans, a remporté deux autres titres majeurs cette année, à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, pour porter son total en carrière à 23. Il s’agit du plus grand nombre de titres en simple du Grand Chelem dans le tennis masculin. histoire et lie Serena Williams pour la plupart à l’ère professionnelle, datant de 1968.

Le match se joue avec le toit fermé du stade Arthur Ashe en raison du risque de mauvais temps.

___

Couverture du tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis

The Associated Press