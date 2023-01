Novak Djokovic et Daniil Medvedev en tête du tableau du simple messieurs

Les têtes de série Novak Djokovic et Daniil Medvedev font partie des quatre participants à la finale ATP 2022 dans le tirage au sort chargé du simple masculin pour Adelaide International 1, qui commence dimanche, ici.

De retour en action Down Under pour la première fois depuis qu’il a remporté l’Open d’Australie 2021, le n°5 mondial mène le peloton à Adélaïde, où il a remporté son troisième titre sur le circuit ATP en 2007.

Le Serbe a terminé la saison 2022 en remportant une sixième couronne record de la finale ATP et a remporté le titre dans quatre de ses cinq derniers tournois ATP Tour remontant à Wimbledon.

Djokovic a une grande opportunité de monter au classement ATP dans les mois à venir, après avoir disputé un seul événement de niveau tour au premier trimestre 2022. Il entre cette saison avec 4 820 points au classement ATP, soit exactement 2 000 points de moins que le n ° 1 mondial. Carlos Alcaraz.

Après avoir atteint le sommet du classement ATP en février 2022, Medvedev a terminé la saison avec deux titres au niveau de la tournée – mais cela n’a pas suffi à maintenir sa position de n ° 1 mondial, qu’il a perdue après avoir échoué à défendre son titre à l’US Open.

Entrant cette saison en tant que numéro 7 mondial, Medvedev fait ses débuts à Adélaïde. Il cherchera à prendre un bon départ cette année après avoir terminé 2022 sur une séquence de quatre défaites consécutives – bien que cette course soit survenue après avoir remporté le titre à Vienne et inclus trois défaites dans le Top 10 à Turin, toutes en match nul au troisième set. pauses.

Des joueurs comme Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev et le remplaçant Holger Rune complètent la liste des joueurs d’Adélaïde qui ont participé aux finales ATP 2022. Auger-Aliassime a poursuivi ses débuts à Turin en aidant le Canada à remporter le titre de la Coupe Davis en novembre alors qu’il terminait la saison avec 60 victoires.

Rublev a atteint les demi-finales de Turin pour la première fois lors de son troisième essai tandis que Rune a réalisé une ascension époustouflante dans le Top 10 du classement ATP en battant cinq adversaires consécutifs du Top 10 pour remporter le titre du Paris Masters lors de sa dernière action de 2022.

Rune, le Danois de 19 ans, sera motivé pour remonter dans ce groupe prestigieux après avoir terminé la saison au n ° 11 mondial.

Ancien Next Gen Champs Sinner, Nakashima Caractéristique: Jannik Sinner, champion de la finale Next Gen ATP 2019, et Brandon Nakashima, vainqueur de 2022, sont également sur le terrain d’Adélaïde, les deux faisant leurs débuts en tournoi.

Sinner, 21 ans, qui entre dans la saison en tant que n ° 15 mondial, cherchera à améliorer son classement Pepperstone ATP, n ° 9, atteint pour la première fois en 2021. L’Italien cherche son deuxième titre au niveau de la tournée. en Australie après son triomphe à Melbourne 1 en 2021.

Deux hommes aux extrémités opposées de leur carrière auront néanmoins des objectifs similaires pour cette saison, car les deux entrent dans le Top 50. Murray est impatient de profiter de son état de santé propre et apporte un niveau de forme physique amélioré en 2023, tandis que Draper fera une offre pour percer le Top 40 du classement ATP pour la première fois. Le joueur de 21 ans est actuellement à une place de son sommet en carrière, le n ° 41.

