Nick Kyrgios a comparé Novak Djokovic au joueur de la NBA LeBron James dans son influence à la fois sur et en dehors du terrain, mais dit qu’il avait le devoir d’appeler le numéro un mondial quand il a «perdu son chemin» pendant la pandémie COVID-19.

Le franc-tireur australien a qualifié l’infortuné Adria Tour en juin de «stupide» et a décrit Djokovic comme un «outil» la semaine dernière lorsqu’il a écrit aux organisateurs de l’Open d’Australie pour demander l’assouplissement des conditions de quarantaine.

«Il est l’un de nos leaders de notre sport. Il est techniquement notre LeBron James dans la manière dont il doit donner l’exemple à tous les joueurs de tennis », a déclaré Kyrgios à propos du 17 fois champion du Grand Chelem dans une interview avec CNN.

«Quand il faisait certaines des choses qu’il faisait pendant la pandémie mondiale, ce n’était tout simplement pas le bon moment. Je sais que tout le monde fait des erreurs, que certains d’entre nous dérapent parfois, et je pense que nous devons nous tenir mutuellement responsables.

«Personne d’autre ne le tenait vraiment responsable. Tout le monde perd un peu son chemin mais je pense qu’il a juste besoin de le retirer.

Kyrgios n’était pas le seul parmi ses compatriotes à s’opposer à ce qui était décrit comme les «demandes» de Djokovic dans sa lettre aux organisateurs de l’Open d’Australie.

Djokovic a cependant riposté aux critiques, affirmant que ses bonnes intentions avaient été «mal interprétées».

Ses défenseurs ont souligné que Djokovic et d’autres joueurs de haut niveau tels que Rafa Nadal et Dominic Thiem étaient en quarantaine dans un environnement plus salubre à Adélaïde et n’étaient pas réellement soumis aux conditions de Melbourne.

« Le balcon de Djokovic est plus grand que ma chambre mais au moins il a dit quelque chose », a déclaré l’Argentin Guido Pella la semaine dernière.

«Je suis surpris du silence de Nadal et Thiem.

Le numéro deux mondial Nadal a rendu son service avec une remarque de guêpe dans une interview avec ESPN lundi.

«Nous essayons tous de nous entraider», a déclaré le 20 fois champion du Grand Chelem.

«Certains doivent rendre public tout ce qu’ils font pour essayer d’aider les autres, tandis que certains d’entre nous le font en privé sans publier nos appels ou faire de la propagande avec.»