Novak Djokovic est le bienvenu à l’Open d’Australie, a déclaré le directeur du tournoi ; Les joueurs russes et biélorusses peuvent s’affronter

Novak Djokovic serait le bienvenu pour jouer à l’Open d’Australie s’il peut obtenir un visa, selon le directeur du tournoi Craig Tiley.

L’ancien numéro 1 mondial a été expulsé d’Australie en janvier à la suite d’une saga prolongée, y compris une période de détention, l’empêchant de participer à l’Open d’Australie de cette année en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

En vertu de la loi australienne, Djokovic pourrait être banni du pays pendant trois ans en raison des circonstances entourant son expulsion, bien que la ministre de l’Intérieur, Karen Andrews, n’ait pas exclu une exemption à l’époque.

Tiley a déclaré mercredi que l’Open d’Australie n’était pas en mesure de faire pression au nom de Djokovic à ce sujet, tout en expliquant qu’il n’avait pas été en contact avec le gouvernement australien au sujet du visa du vainqueur de 21 tournois du Grand Chelem.

Si Djokovic parvient à obtenir un visa, Tiley a déclaré que le nonuple vainqueur de l’Open d’Australie serait autorisé à participer au premier Grand Chelem de 2023.

“À ce stade, Novak et le gouvernement fédéral doivent régler la situation, puis nous suivrons toutes les instructions par la suite”, a déclaré Tiley aux journalistes.

« Ce n’est pas une question sur laquelle nous pouvons faire pression. C’est une question qui reste définitivement entre eux et, en fonction du résultat, nous l’accueillerons à l’Open d’Australie.”

Tiley a ajouté : « (Djokovic) a dit qu’il aimerait évidemment revenir en Australie, mais il sait que ce sera une décision ultime pour le gouvernement fédéral.

« Il a accepté ce poste. C’est une affaire privée entre eux, mais nous aimerions souhaiter la bienvenue à Novak – il est neuf fois champion – à condition qu’il remplisse les bonnes conditions d’entrée en Australie.

Le Serbe n’a pas non plus joué à l’US Open de cette année car il n’est toujours pas vacciné contre le Covid-19 et les règles américaines à l’époque stipulaient que tout citoyen non américain doit être entièrement vacciné contre le virus afin de recevoir un visa et d’entrer dans le pays. .

Tiley a également déclaré que les joueurs russes et biélorusses seront autorisés à participer sous un drapeau neutre au prochain Open d’Australie.

Les autorités du tennis avaient interdit aux athlètes des deux pays de participer à des compétitions internationales par équipe après l’invasion de l’Ukraine par la Russie plus tôt cette année – ils étaient autorisés à participer à des tournées régulières.

Alors que l’Open de France et l’US Open leur ont permis de concourir en tant que neutres, Wimbledon a imposé une interdiction pure et simple – le numéro un mondial Daniil Medvedev a donc été interdit de compétition.

“À ce stade, les joueurs russes et biélorusses seront éligibles pour jouer à l’Open d’Australie”, a déclaré Tiley. “La seule différence sera qu’ils ne peuvent pas représenter la Russie – ne peuvent pas représenter le drapeau de la Russie.

“Ils ne peuvent participer à aucune activité telle que l’hymne de la Russie et ils doivent jouer en tant que joueurs indépendants sous un nom neutre. Mais ils seront les bienvenus à l’Open d’Australie en janvier.

L’Open d’Australie 2023 débute le lundi 16 janvier à Melbourne.