Novak Djokovic espère un changement de règle de Covid avant l’US Open

“Je ne suis pas vacciné et je ne prévois pas de me faire vacciner”, a déclaré Djokovic. “Donc, la seule bonne nouvelle que je puisse avoir, c’est qu’ils retirent la carte verte de vaccin obligatoire ou peu importe comment vous l’appelez pour entrer aux États-Unis ou une exemption.

“Je n’ai pas beaucoup de réponses là-bas. Je pense que c’est juste s’ils retirent cela ou non à temps pour que j’arrive aux États-Unis.

“Que je joue ou non un tournoi bientôt, je vais certainement me reposer pendant les deux prochaines semaines car cela a été une période assez épuisante et exigeante pour moi.

“Alors j’attendrai avec un peu de chance de bonnes nouvelles des États-Unis parce que j’aimerais vraiment y aller.”

Djokovic, qui n’est devenu que le quatrième homme de l’Open Era à remporter quatre titres consécutifs à Wimbledon, a admis que son succès contre Kyrgios avait procuré un sentiment de “soulagement”, en particulier à la suite de sa longue expulsion d’Australie.

“Historiquement, Wimbledon est toujours venu à des étapes aussi importantes de ma vie et de ma carrière”, a-t-il ajouté. “C’était en 2018 quand je commençais l’année avec une opération au coude, essayant de remonter dans le classement, ne jouant pas bien.

“Ce n’est pas une coïncidence si cet endroit a une telle importance dans ma vie et ma carrière. C’est aussi un soulagement, compte tenu de ce que j’ai vécu cette année – bien sûr, cela ajoute plus de valeur, plus de signification et plus d’émotions.