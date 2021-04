Novak Djokovic espère qu’il ne deviendra pas obligatoire pour les joueurs de se faire vacciner contre le COVID-19

Novak Djokovic espère qu’il ne deviendra pas obligatoire pour les joueurs de se faire vacciner contre le COVID-19 pour concourir sur le circuit ATP.

Le n ° 1 mondial, qui participe à son tournoi à domicile en Serbie cette semaine, estime que la liberté de choix doit être soutenue.

L’ATP a publié plus tôt ce mois-ci de nouvelles directives indiquant que les joueurs qui ont été vaccinés ne seraient pas considérés comme un contact étroit de toute personne testée positive.

Djokovic dit qu’il croit en la « liberté de choix »

L’instance dirigeante du tennis masculin a également établi une liste d’exemption pour les joueurs vaccinés.

Les joueuses recommandées par l’ATP et la WTA acceptent les vaccins lorsqu’ils sont disponibles.

La n ° 1 mondiale des femmes Ashleigh Barty fait partie de ces joueuses qui ont eu accès au vaccin.

Djokovic a déclaré qu’il y avait « beaucoup d’options en termes de vaccins » mais qu’il manquait encore de clarté quant à savoir s’ils seraient obligatoires.

« Je ne pense pas que cela arrivera. J’espère que non, car j’ai toujours cru en la liberté de choix », a déclaré Djokovic aux journalistes lorsqu’on lui a demandé s’il avait été vacciné.

«Et je garderai la décision de me faire vacciner ou non, c’est une décision intime et je ne veux pas me lancer dans ce jeu de pro et contre les vaccins, que les médias créent malheureusement ces derniers. journées.

« Je ne veux pas être étiqueté comme quelqu’un qui est contre ou qui est pour les vaccins. Je ne vais pas répondre à la question et j’espère que tout le monde respectera cela. »

Djokovic, qui a été testé positif au coronavirus l’année dernière, avait précédemment déclaré qu’il était personnellement opposé à la vaccination et ne voudrait pas être contraint par quelqu’un de se faire vacciner pour pouvoir voyager.

