Novak Djokovic envoie un message politique sur le Kosovo à Roland-Garros après l’éclatement de la violence | Nouvelles du monde

Novak Djokovic a risqué d’attiser les tensions politiques dans sa région d’origine avec un message politique sur le Kosovo – après que les troupes de maintien de la paix ont été blessées lorsque des Serbes de souche se sont affrontés avec la police ce week-end.

Après sa victoire contre l’Américain Aleksandr Kovacevic, d’origine serbe, Djokovic a écrit sur l’objectif de la caméra : « Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêtez la violence. »

Ses commentaires sont intervenus alors que la force de maintien de la paix de la Force du Kosovo (KFOR) dirigée par l’OTAN a affirmé que 25 de ses soldats avaient été blessés lors d’affrontements avec des Serbes de souche dans le nord du Kosovo.

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008 – mais les deux pays sont ennemis depuis des décennies, Belgrade ayant refusé de reconnaître sa souveraineté.

Des soldats de la KFOR gardent un bâtiment municipal dans la ville de Zvecan, au nord du Kosovo



Des soldats hongrois servant dans la force de maintien de la paix KFOR dirigée par l’OTAN gardent un bâtiment municipal dans la ville de Zvecan, au nord du Kosovo



Des violences ont éclaté dans le nord du pays au cours du week-end après l’installation de maires de souche albanaise dans des zones à prédominance serbe.

Les affrontements étaient le dernier incident alors que les tensions montaient en flèche au cours de la semaine dernière, la Serbie mettant l’armée du pays en état d’alerte maximale et envoyant davantage de troupes à la frontière avec le Kosovo.

Pendant ce temps, les États-Unis et l’Union européenne ont intensifié leurs efforts pour aider à résoudre le différend Kosovo-Serbie, craignant une nouvelle instabilité en Europe alors que la guerre russe fait rage en Ukraine.

L’UE a clairement indiqué que la Serbie et le Kosovo doivent normaliser leurs relations pour avancer dans leurs intentions de rejoindre le bloc.

Des Serbes de souche du nord du Kosovo se sont affrontés à la police dans le cadre d’un différend sur les élections locales qui se sont tenues le mois dernier



Lundi, la police kosovare et la KFOR dirigée par l’OTAN ont été vues en train de protéger les bâtiments municipaux de Zvecan, Leposavic, Zubin Potok et Mitrovica – qui sont quatre communes de la région nord qui ont organisé des élections anticipées le mois dernier.

Djokovic, dont le père est né au Kosovo, a déclaré aux journalistes serbes : « Je ne suis pas un politicien et je n’ai pas non plus l’intention d’entrer dans des débats.

« En tant que Serbe, cela me fait mal ce qui se passe au Kosovo. Notre peuple a été expulsé des municipalités. C’est le moins que je puisse faire. En tant que personnalité publique, je me sens obligé de montrer mon soutien à notre peuple et à toute la Serbie. . »

Il a ajouté: « J’entends qu’il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si quelqu’un va me punir ou quelque chose comme ça, mais je le referais. Je suis contre les guerres et les conflits de toutes sortes.

« Le Kosovo est notre cœur, notre forteresse, le centre des événements les plus importants, la plus grande bataille s’y est déroulée, le plus de monastères. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai écrit ceci. »

En novembre, l’équipe de football de Serbie a été condamnée à une amende par la FIFA lors de la Coupe du monde après qu’un drapeau montrant le Kosovo comme faisant partie du pays a été affiché dans leur vestiaire.

La star du tennis de 36 ans a fait ses commentaires après sa victoire 6-3 6-2 7-6 (1) contre Kovacevic.