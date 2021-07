Novak Djokovic envisage son 20e chelem contre le poids lourd Matteo Berrettini

Novak Djokovic admet que « cela signifiera tout » pour remporter un sixième titre à Wimbledon et un 20e Grand Chelem, un record, dimanche, mais il devra vaincre Matteo Berrettini, le cogneur italien à la carrure d’un boxeur poids lourd.

Djokovic passera au niveau de Roger Federer et Rafael Nadal dans les tournois majeurs de carrière avec une victoire et ira également aux trois quarts du chemin vers le premier Slam du calendrier en plus d’un demi-siècle.

Le joueur de 34 ans en est à sa septième finale à Wimbledon et à sa 30e aux Chelems.

Seul Federer, avec 31 ans, est apparu dans plus de matches de championnat dans les majeures, mais la star suisse en déclin a plus de cinq ans de plus.

« Cela signifierait tout. C’est la raison pour laquelle je suis là. C’est pourquoi je joue », a déclaré Djokovic, qui a déjà remporté un neuvième Open d’Australie et un deuxième Open de France en 2021.

La victoire à Paris a fait de lui le troisième homme à remporter les quatre tournois majeurs plus d’une fois.

«Je m’imaginais être en mesure de me battre pour un autre trophée du Grand Chelem avant de venir à Londres.

« Je me mets dans une très bonne position. Tout est possible en finale. Évidemment, l’expérience est de mon côté. »

Djokovic avait besoin de toute cette expérience et de sa volonté de fer pour vaincre Denis Shapovalov en demi-finale où il a sauvé 10 des 11 balles de break.

Shapovalov était tellement bouleversé par l’échec de son assaut total qui avait poussé Djokovic au bord du gouffre qu’il a quitté le Court central en larmes.

« Il n’y a aucune retenue une fois que vous entrez sur le terrain, en particulier dans les dernières étapes d’un événement que j’ai toujours rêvé de gagner », a déclaré Djokovic après une 20e victoire consécutive sur gazon.

‘C’est fou’

« Le rêve continue. J’essaie de tirer le maximum de mes propres capacités à chaque match et de voir ce qui se passe. Abandonner n’est jamais une option. »

Djokovic peut également remporter un 85e titre en carrière dimanche alors que ses gains sur le terrain franchissent la barre des 150 millions de dollars.

Berrettini, le numéro neuf mondial de 25 ans, est le premier Italien à disputer une finale en simple à Wimbledon.

La victoire fera de lui le premier champion d’Italie masculin depuis Adriano Panatta à Roland-Garros 1976.

Il a perdu ses deux précédentes rencontres avec Djokovic, dont les quarts de finale à Roland-Garros le mois dernier.

Mais il est sur une série de 11-0 cette saison sur gazon après avoir remporté l’épreuve du Queen’s Club à la veille de Wimbledon.

Au All England Club, il s’est frayé un chemin jusqu’à la finale grâce à 101 as en tête du tournoi.

Berrettini possède également le deuxième service le plus rapide à ce jour, 223,7 km/h lors de sa victoire au premier tour contre l’Argentin Guido Pella.

Pesant 95 kg – le même qu’un boxeur poids lourd – Berrettini a également déclenché 254 vainqueurs jusqu’à présent contre 190 pour Djokovic.

Cependant, son nombre d’erreurs non forcées est de 167 contre 126 pour le Serbe.

Les deux hommes n’ont perdu le service que cinq fois chacun.

La finale de dimanche ne sera peut-être pas une démonstration de tirs – les échanges pour les deux joueurs sont en moyenne de moins de quatre coups.

Berrettini, quant à lui, n’a pas servi et volé une seule fois lors de ses six matches.

« Ça va être une super ambiance. Ma première finale à Wimbledon, c’est juste fou d’y penser », a déclaré Berrettini.

Une victoire choc dimanche pourrait être la première partie d’un doublé sportif pour l’Italie à Londres, l’équipe de football du pays affrontant l’Angleterre en finale de l’Euro 2020.

« Évidemment pour les Italiens en général, mais ça va être dur dimanche », a-t-il déclaré.

Berrettini aura probablement la majorité des 15 000 fans du Court central derrière lui.

Djokovic s’est familiarisé avec de tels scénarios.

« Les gens aiment aussi voir gagner quelqu’un qui est un outsider ou qui n’est peut-être pas censé gagner, n’est pas le favori pour gagner », a admis Djokovic.

« Mais j’espère que les gens pourront aussi reconnaître l’importance de ce match pour moi, l’histoire qui est en jeu.

« Je suis prêt à tout ce qui va vraiment se passer en termes de soutien de la foule dimanche. »

