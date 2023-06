Novak Djokovic entre en finale en battant Carlos Alcaraz

Novak Djokovic a atteint sa septième finale de Roland-Garros dans des circonstances dramatiques et controversées vendredi lorsque le numéro un mondial Carlos Alcaraz a subi de graves crampes qui ont torpillé son défi.

Djokovic, 36 ans, a triomphé 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 pour devenir l’homme le plus âgé en 93 ans à atteindre le match de championnat où il tentera de décrocher un troisième titre à Roland Garros et un 23e record masculin. Couronne du Grand Chelem.

Le drame de vendredi s’est déroulé juste au moment où Djokovic avait égalisé le troisième set à 1-1 avec les deux premiers sets séparés mais avec Alcaraz apparemment en ascension dans la chaleur étouffante de 33 degrés parisiens.

Alcaraz, le cadet de 16 ans de Djokovic, s’est arrêté en serrant son mollet droit.

Il a concédé son prochain match de service parce qu’il s’est fait soigner sur le terrain avant un changement de côté prévu et n’a pas pu bénéficier d’un temps mort médical pour crampes.

Alors que les huées et les moqueries pleuvaient, Djokovic, disputant sa 45e demi-finale du Grand Chelem, a balayé les cinq matchs suivants pour ouvrir une avance de deux sets à un.

Alcaraz a quitté le terrain pour une pause de cinq minutes dans la salle de bain, mais ses limitations physiques ont facilement ouvert la porte à Djokovic pour sa 34e finale du Grand Chelem, après avoir terminé 10 des 11 derniers matchs de la demi-finale.

« Pas de chance pour Carlos, la dernière chose que vous voulez, ce sont des crampes. Je ressens pour lui et j’espère qu’il se rétablira et reviendra très bientôt », a déclaré Djokovic.

« Respect pour lui dans le combat jusqu’à la fin. Je lui ai dit au filet qu’il était très jeune et qu’il gagnerait plusieurs fois. »

Il a ajouté: « Il était le meilleur joueur du deuxième set. Je savais que je devais être plus agressif, puis égaler et améliorer son intensité. »

Djokovic affrontera le finaliste 2022 Casper Ruud ou Alexander Zverev pour une place dans le match de championnat de dimanche où il aura l’opportunité de devenir le premier homme à remporter les quatre titres du Chelem au moins trois fois.

Lors de leur deuxième rencontre en carrière seulement, et la première lors d’un Grand Chelem, Djokovic a minimisé l’écart d’âge en prenant une avance de 3-1, tirant Alcaraz hors de position avant de couronner un rallye avec un revers cool.

Alcaraz a laissé échapper trois balles de break lors du septième match alors que son jeu flamboyant sur tous les terrains est entré en collision frontale avec le mur défensif historique de Djokovic.

Traitement du poignet

Dans une conclusion en dents de scie au premier set, Alcaraz a sauvé un point de set dans le huitième jeu et Djokovic a contrecarré un autre point de rupture dans le neuvième avant d’empocher l’ouverture lorsque l’Espagnol a poussé un retour de service large.

Djokovic a eu besoin d’un temps mort médical au poignet droit à 3-4 dans le deuxième set et Alcaraz a bondi, convertissant finalement un point de rupture à la sixième tentative pour une avance de 5-3.

Djokovic a riposté immédiatement alors que l’Espagnol de 20 ans a choisi le mauvais moment pour servir son pire match du match et un revers de la ligne a récupéré le break.

Le double champion Djokovic a sauvé trois balles de set lors du 10e match, mais a annulé le travail acharné lors du 12e match alors qu’un coup droit sauvage naviguait longtemps et qu’Alcaraz nivelait la demi-finale.

À partir de ce moment, l’après-midi d’Alcaraz s’est déroulé.

« J’ai dû jouer agressif. J’ai dû prendre le ballon tôt parce que si je ne le faisais pas, il allait être agressif. C’est le genre de joueur qui aime jouer ce style, beaucoup de puissance », a ajouté Djokovic, le champion 2016 et 2021 à Paris.

« Incroyablement fier »

« Je devais correspondre à cela et le faire encore mieux. C’était très épuisant pour les deux sets, je suis incroyablement fier d’atteindre une autre finale. »

L’affrontement entre Djokovic et Alcaraz a éclipsé l’autre demi-finale de vendredi entre Ruud, dauphin de Rafael Nadal en 2022, et le champion olympique Zverev qui est dans le dernier carré pour une troisième année consécutive.

Il y a douze mois, Zverev a subi une blessure aux ligaments de la cheville lors de sa demi-finale contre Nadal.

« Ce fut l’année la plus difficile de ma vie », a déclaré l’Allemand de 26 ans.

« J’adore jouer au tennis et le sport et la compétition m’ont été enlevés. Mais on m’a donné une nouvelle chance et j’espère pouvoir en profiter. »

Zverev mène Ruud 2-1 dans leurs confrontations en tête-à-tête, mais ils ne se sont jamais rencontrés sur terre battue.

Cela pourrait s’avérer significatif car le numéro quatre mondial Ruud possède le meilleur record en surface depuis 2020 avec 86 victoires.

