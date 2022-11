Novak Djokovic enregistre une victoire convaincante sur Stefanos Tsitsipas lors de l’ouverture des finales de l’ATP

Novak Djokovic en avait assez de l’avantage au début et à la fin en battant Stefanos Tsitsipas 6-4, 7-6 (7/4) lundi en finale de l’ATP, une défaite qui a mis fin aux espoirs du Grec de terminer l’année au numéro. une.

Djokovic n’est classé que huitième en partie parce qu’il a raté deux majeures sur son statut de vaccination, commençant l’année en étant expulsé d’Australie avant l’Open d’Australie.

L’édition 2023 commençant le 16 janvier, Djokovic a déclaré que ses avocats parlaient à des responsables australiens. Lundi, il a déclaré qu’ils n’étaient pas parvenus à un accord.

“Rien d’officiel pour le moment”, a-t-il déclaré. “Nous attendons. Ils communiquent avec le gouvernement australien. C’est tout ce que je peux vous dire pour l’instant.”

À Turin, Djokovic vise un sixième titre record lors de l’événement de fin de saison, anciennement connu sous le nom de Masters Cup, qui réunit les huit meilleurs joueurs en forme de la saison.

Le Serbe a breaké Tsitsipas lors du match d’ouverture et n’a pas été menacé sur son propre service alors qu’il remportait le premier set.

“Le premier match était très important pour briser son service”, a déclaré Djokovic. “Commencer par un break de service est évidemment un énorme regain de confiance et un soulagement aussi parce que nous savions tous les deux que ce serait un match serré.”

Tsitsipas a réussi le seul point de rupture du deuxième set, lors du quatrième jeu, après deux doubles fautes de Djokovic, mais le Serbe s’est stabilisé et a maintenu son service.

Au tie-break, le Serbe a pris une avance de 5-1. Tsitsipas a retardé l’inévitable en prenant trois points avant que Djokovic ne prenne sa première balle de match.

“J’ai très bien tenu mon service tout au long du match”, a déclaré Djokovic. “J’ai joué un excellent tie-break, très solide tout au long.”

La défaite de Tsitsipas signifie que Carlos Alcaraz, blessé, terminera 2022 en tête du classement à moins que Rafael Nadal, qui a perdu son match d’ouverture dimanche, ne puisse remporter le tournoi.

Tsitsipas, qui a 24 ans, ne peut pas collecter suffisamment de points pour atteindre le numéro un même s’il rebondit pour remporter le tournoi.

“Je crois profondément que je peux atteindre cet endroit un jour”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas vraiment pressé, pour être honnête. Bien sûr, cela aurait été mieux si cela se produisait cette semaine.”

Djokovic est à égalité sur cinq titres dans l’épreuve avec Pete Sampras et Ivan Lendl. Seul Roger Federer, sur six, a gagné plus.

“Tous les joueurs l’ont dit. Chaque match est une finale ici, il n’y a pas de favoris clairs pour être honnête”, a déclaré Djokovic. “Il faut être très vif dès le début.”

– ‘Paix paix paix’ –

La victoire en deux sets a placé Djokovic au sommet du groupe rouge devant l’autre vainqueur du jour, le n ° 7 Andrey Rublev de Russie, qui a battu son compatriote Daniil Medvedev 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (9 /sept).

Rublev est apparu sur la bonne voie pour prendre le premier set alors qu’il ouvrait une avance de 4-1.

Le numéro cinq mondial Medvedev, qui a été incohérent toute la journée sur son service, mélangeant 24 as avec huit doubles fautes, a riposté, sauvant deux points de set à 5-6 pour remporter le set dans un jeu décisif.

Rublev a retrouvé son rythme dans le deuxième set alors que Medvedev continuait de lutter sur son service.

Au tie-break du troisième set, Medvedev a sauvé trois balles de match à 3-6 puis une quatrième.

Mais il était impuissant sur la cinquième balle de match alors que Rublev clôturait le match, s’effondrant sur le dos après deux heures et demie sur le terrain.

“La paix, la paix, c’est tout ce dont nous avons besoin”, a écrit Rublev sur la caméra de télévision sur le terrain à la fin du match, faisant écho à son appel à la paix en Ukraine lors de sa victoire à Dubaï en février, juste après l’invasion russe.

