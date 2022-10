Novak Djokovic en finale d’Astana après la retraite surprise de Daniil Medvedev

Novak Djokovic a atteint la finale du tournoi ATP à Astana samedi alors que son adversaire Daniil Medvedev a étonnamment abandonné à la fin du deuxième set.

Avec un score de 4-6, 7-6 (8/6), Medvedev a annoncé son abandon avant le set décisif, même Djokovic semblant initialement surpris.

“Je suis vraiment choqué”, a déclaré Djokovic. “Il avait l’air tout à fait bien, mais peut-être que les sept derniers huit points, je l’ai vu bouger plus lentement …

“J’espère vraiment que sa blessure n’est pas trop grave. Je connais Daniil, c’est un gars formidable, c’est un combattant, c’est un grand compétiteur.

“Il m’a dit qu’il s’était étiré un muscle adducteur de la jambe.”

Le champion du Grand Chelem à 21 reprises affrontera Stefanos Tstisipas lors de la finale de dimanche alors qu’il vise un 90e titre ATP.

Djokovic a remporté sept de ses neuf rencontres avec le Grec, y compris lors de la finale de Roland-Garros l’an dernier.

Medvedev est devenu le premier joueur à prendre un set contre Djokovic dans une épreuve en simple depuis Nick Kyrgios lors de la finale de Wimbledon.

Djokovic a égalisé un match dramatique, dans lequel les deux joueurs étaient proches de leur meilleur, dans un tie-break tendu.

Mais Medvedev a signalé qu’il ne pouvait pas continuer, envoyant Djokovic dans sa 128e finale ATP.

“C’était un match si serré, en particulier dans le deuxième set”, a ajouté Djokovic à propos de la bataille entre deux anciens numéros un mondiaux.

“Je dirais probablement qu’il était un meilleur joueur sur le terrain dans les deux sets.

«Je me battais et j’essayais de trouver un moyen. J’ai trouvé un moyen de gagner le deuxième, mais je suis juste triste pour le tournoi et pour ces gens qui appréciaient la bataille, et pour Daniil, que cela ait dû se terminer de cette façon.

Plus tôt, la troisième tête de série Tsitsipas a battu Andrey Rublev 4-6, 6-4, 6-3 pour atteindre sa sixième finale de la saison.

“Ce n’était pas facile d’être mis à terre”, a déclaré Tsitsipas. “Devoir faire face à un très bon adversaire de l’autre côté du filet en a fait une bataille extrêmement physique.

“Je suis content de moi d’avoir été si déterminé à le faire fonctionner si bien.”

Une pause dans le match d’ouverture du match s’est avérée suffisante pour donner à la cinquième tête de série Rublev le premier set.

Mais Tsitsipas, qui a sauvé cinq des six balles de break dans le match, s’est amélioré au fur et à mesure de l’égalité et il a fait son geste dans le 10e jeu du deuxième set pour forcer un décideur.

Le joueur de 24 ans a de nouveau été solide comme un roc dans le troisième, remportant la victoire après deux heures et 10 minutes pour porter son record face à face contre Rublev à 6-4.

“Ma mentalité a en quelque sorte changé”, a ajouté Tsitsipas. “J’ai joué avec un style de jeu plus agressif et je n’ai rien eu par chance.”

