Numéro un mondial Novak Djokovic s’est écrasé du Monte Carlo Masters en huitièmes de finale jeudi après une défaite choc 6-4, 7-5 contre le Britannique Dan Evans. Djokovic, le champion de Monte Carlo en 2013 et 2015, a été battu cinq fois par le 33e Evans et a subi sa première défaite de l’année, après avoir remporté l’Open d’Australie pour la neuvième fois en février. Evans, qui a éliminé le vainqueur de l’Open de Miami ce mois-ci, Hubert Hurkacz, au tour précédent, affrontera David Goffin, 11e tête de série, pour une place en demi-finale. Goffin a battu le finaliste de l’US Open Alexander Zverev 6-4, 7-6 (9/7) plus tôt dans la journée.

Un Djokovic hors du commun a produit 45 fautes directes inhabituelles contre Evans, qui n’avait pas remporté de match de niveau tour sur terre battue depuis avril 2017 avant cette semaine.

« Pour être honnête, cela a été l’un des pires matches de mon côté dont je me souvienne ces dernières années », a déclaré Djokovic.

«Je me sentais mal sur le court dans l’ensemble. Rien n’a fonctionné. Juste un de ces jours.

«C’était juste une performance horrible. Je ne peux pas retirer de points positifs de ce match. Cela laisse définitivement un sentiment amer de quitter le court de cette façon.

