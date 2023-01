Novak Djokovic écrase Alex de Minaur pour entrer en quarts de finale de l’Open d’Australie 2023

Novak Djokovic a démoli Alex de Minaur pour la perte de seulement cinq matchs pour se qualifier pour un 13e quart de finale de l’Open d’Australie et envoyer un avertissement inquiétant lundi, montrant peu de signes de son ischio-jambier gênant. Le Serbe a dépassé la 22e tête de série australienne 6-2, 6-1, 6-2 sur la Rod Laver Arena pour se rapprocher d’un 10e titre à Melbourne Park et de 22 couronnes majeures.

Avec sa cuisse gauche à nouveau lourdement attachée, le joueur de 35 ans était un homme en mission, dépensant le moins d’énergie possible dans une course de 2 heures 6 minutes pour se rapprocher du record de chelem de Rafael Nadal.

Il rencontrera la cinquième tête de série Andrey Rublev pour une place en demi-finale après que le Russe a renversé l’adolescent danois Holger Rune dans un affrontement tendu en cinq sets sur le même terrain.

“Je voulais vraiment gagner en deux sets”, a déclaré Djokovic, qui redeviendra numéro un mondial pour la première fois depuis juin s’il remporte le tournoi.

“Évidemment, on ne sait jamais ce qui va se passer sur le terrain… Je pensais que les quatre ou cinq premiers matchs étaient assez serrés, mais après une pause dans le premier set, je me sentais plus lâche et libre de passer par le ballon et d’être plus agressif.

“J’ai joué le meilleur match de cette année jusqu’à présent.”

La victoire l’a placé dans un 13e quart de finale à Melbourne pour se classer quatrième sur la liste de tous les temps derrière Roger Federer, Nadal et John Newcombe.

Il s’agit de son 54e quart de finale de Grand Chelem au total, juste derrière les 58 de Federer à la retraite.

De Minaur, qui a enregistré sa première victoire contre un joueur du top cinq en novembre lorsqu’il a battu Daniil Medvedev au Masters de Paris, était toujours confronté à une ascension difficile.

Djokovic n’a pas perdu à Melbourne depuis 2018 – il n’a pas joué en 2022 – et a maintenant remporté 25 matchs consécutifs à l’Open d’Australie.

Il a toujours eu la mesure du jeune Australien et a rompu l’amour dans le sixième jeu, consolidant sans perdre un point pour 5-2.

Alors que de Minaur luttait sous la pression, il a envoyé un long coup droit de fond de court pour donner au Serbe une autre pause et le set en seulement 35 minutes.

Seuls 54% des premiers services de De Minaur sont allés contre 76% pour Djokovic, avec les vainqueurs 9-1 en faveur du Serbe dominant.

De Minaur a remporté le sixième match du deuxième set, mettant fin à une série de neuf défaites consécutives, mais ce n’était qu’un bref moment de répit.

Djokovic s’est étiré les ischio-jambiers lors du changement et a immédiatement appliqué à nouveau une pression sur le premier jeu de service de De Minaur pour briser à nouveau dans le troisième set, mettant fin au match.

