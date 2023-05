Novak Djokovic Downs Tomas Etcheverry, Iga Swiatek croise devant Anastasia Pavlyuchenkova

Novak Djokovic s’est frayé un chemin jusqu’au troisième tour de l’Open d’Italie vendredi, battant Tomas Etcheverry 7-5 (7/6), 6-2 dans une rencontre étonnamment serrée.

Six fois vainqueur à Rome, le numéro un mondial a été mis au travail par l’Argentin, 61e, qui s’est imposé en une heure et 51 minutes pour mettre en place un affrontement au troisième tour avec Grigor Dimitrov qui a battu Stan Wawrinka.

Djokovic, 22 fois vainqueur du Grand Chelem, n’a pas été éliminé d’un événement de l’ATP Tour à la première tentative depuis le Monte Carlo Masters l’année dernière.

Soignant toujours une blessure au coude droit, il a dû se frayer un chemin devant Etcheverry, remportant le premier set via un tie-break avant de finalement assurer le passage au tour suivant.

« J’ai déjà dit que cette surface me demande plus de temps que peut-être pour les autres joueurs pour atteindre un bon niveau, bien bouger et bien frapper la balle. Rome a toujours été un tournoi dont j’ai besoin pour Roland Garros », a déclaré Djokovic, qui a été en proie à 21 fautes directes lors du premier match.

Djokovic est apparu malade à 5-5 dans le premier set et a pris une tablette lors du changement.

« Vous agissez comme si vous étiez à 100% », a déclaré Djokovic.

« La plupart du temps, je suppose que vous ne l’êtes pas, mais vous voulez montrer à votre adversaire que vous essayez de vous battre pour chaque balle. Je suppose que c’est ce qui s’est passé, c’est une sorte de chat et de souris toujours sur terre battue. »

Djokovic, 35 ans, a disputé 12 finales à Rome et a déclaré jeudi qu’il se sentait bien avant le tournoi malgré son absence au Masters de Madrid la semaine dernière.

Portant une coudière, il a démarré lentement, abandonnant son service lors du premier match et luttant pour faire face aux puissants tirs de l’Argentin.

Le premier set reposait sur un sixième match décousu, dans lequel Djokovic s’est cassé pour égaliser les scores après une bataille à deux.

À partir de là, le set est allé avec le service jusqu’à ce que Djokovic remporte les quatre derniers points du tie-break pour prendre la tête.

Djokovic a ensuite augmenté d’un niveau, brisant le service lors des premier et septième jeux du deuxième set pour donner au match un aspect plus simple que la performance d’Etcheverry ne méritait.

Le numéro sept mondial Holger Rune a marqué ses débuts à Rome avec une victoire 6-3, 6-3 contre le Français Arthur Fils.

«Il a rendu les choses difficiles. Il est jeune, plus jeune que moi. C’est un peu fou parce que je pense que c’est la deuxième fois de ma vie que je joue contre quelqu’un de plus jeune », a déclaré Rune, 20 ans.

La numéro un mondiale Iga Swiatek a lancé sa tentative de remporter un troisième titre consécutif à l’Open d’Italie WTA en démolissant Anastasia Pavlyuchenkova 6-0, 6-0.

Finaliste perdante à Madrid le week-end dernier, Swiatek avait l’air en pleine forme dans le tournoi qu’elle avait remporté l’année dernière avant de participer au blitz de Roland-Garros, même si elle se remet d’une blessure aux côtes subie à Indian Wells.

«Je peux encore ressentir un certain inconfort, mais il est vraiment, vraiment faible. Même lorsque je me suis retiré de Miami, la douleur était faible. C’est juste le risque d’aggraver la situation qui m’a arrêté », a déclaré Swiatek aux journalistes.

Le chemin du Polonais vers un autre titre à Rome s’est ouvert jeudi lorsque la numéro deux mondiale et la troisième classée Jessica Pegula ont été éliminées.

Swiatek affronte Lesia Tsurenko dans les 32 derniers matchs après avoir prolongé sa séquence de victoires dans la capitale italienne à 12 matches.

Finaliste perdante de l’an dernier, la quatrième tête de série Ons Jabeur s’est inclinée 6-1, 6-4 face à Paula Badosa.

Jabeur, 28 ans, a eu des problèmes au mollet ces dernières semaines, une blessure qui l’a amenée à se retirer en demi-finale à Stuttgart et à ne pas défendre son titre madrilène.

Badosa affrontera la numéro 27 mondiale Marta Kostyuk au troisième tour.

Plus tôt, Jannik Sinner a atteint les 32 derniers matchs masculins avec une victoire en deux sets contre Thanasi Kokkinakis, 6-1, 6-4.

Le numéro huit mondial Sinner a mis une heure et 18 minutes pour faire face au qualifié australien et affrontera le Russe Alexander Shevchenko, qui a battu l’Argentin Sebastian Baez 6-3, 6-4.

Rome n’a pas vu de vainqueur de tournoi italien depuis Adriano Panatta en 1976.

