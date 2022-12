“Novak Djokovic doit jouer à tout prix”, estime Nick Kyrgios avant l’Open d’Australie

Nick Kyrgios pense que Novak Djokovic “doit jouer à tout prix” et est heureux que le Serbe soit autorisé à retourner en Australie pour participer au premier Grand Chelem de la saison à Melbourne le mois prochain.

Djokovic s’est vu interdire de retourner en Australie après avoir été expulsé plus tôt cette année pour son refus de se faire vacciner.

Cependant, cette décision a été annulée et le champion majeur à 21 reprises aura l’opportunité de se battre pour une 10e couronne record de l’Open d’Australie dans quelques semaines.

Kyrgios était l’un des joueurs les plus francs à défendre Djokovic lors de sa débâcle d’expulsion en janvier dernier et le numéro 22 mondial australien estime que la présence du joueur de 35 ans est essentielle à chaque événement.

“Je pense que Novak doit jouer à tout prix”, a déclaré Kyrgios à l’AFP lors de la Ligue mondiale de tennis à Dubaï mercredi.

“Il est l’un des plus grands de tous les temps et tant qu’il va jouer et traîner, nous avons besoin de lui dans ces tournois.”

L’absence de Djokovic de deux des quatre majors en 2022 en raison de son statut vaccinal a permis à de jeunes talents d’émerger.

L’adolescent espagnol Carlos Alcaraz a remporté un premier titre du Grand Chelem à l’US Open et est ainsi devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire de l’ATP.

“Je pense qu’en tant que concurrent, je veux le voir là-bas”, a déclaré Kyrgios à propos de Djokovic.

“Et si je gagne un tournoi, si vous ne passez pas par Novak, alors vous savez en quelque sorte que le tournoi n’est pas vraiment un tournoi.”

Kyrgios et Djokovic devaient s’affronter à Dubaï mercredi, mais le Serbe s’est retiré avant le match et a été remplacé par son coéquipier Grigor Dimitrov.

“Novak Djokovic a annoncé qu’il ne participerait pas à l’événement de la Ligue mondiale de tennis ce soir (21 décembre) car il ne se sentait pas assez bien à 100% pour jouer”, lit-on dans un communiqué publié par la WTL.

“Team Falcons continuera à jouer contre Team Eagles et nous attendons avec impatience le retour de Novak sur le court central.”

Kyrgios tenait à revenir sur le terrain contre Djokovic, qui a battu l’Australien lors de la finale de Wimbledon en juillet dernier.

“J’étais assez excité de jouer contre Novak évidemment, depuis la finale de Wimbledon et tout ça, je voulais aller là-bas et m’amuser avec lui”, a déclaré Kyrgios.

“Mais il doit prendre soin de son corps et évidemment, il a quelques gros mois à venir avec beaucoup d’attentes, donc je n’ai pas été surpris s’il ne se sentait pas à 100% pour sortir.”

Le WTL est un événement par équipes mixtes qui se déroule à la Coca Cola Arena de Dubaï avec 18 des meilleurs joueurs du monde entre le 19 et le 24 décembre.

