Novak Djokovic doit améliorer son jeu pour la candidature à l’Open de France

Le numéro un mondial Novak Djokovic se rendra à Roland-Garros après un début de saison irrégulier sur terre battue et conscient qu’il doit améliorer son jeu s’il veut avoir une chance de décrocher un 19e titre du Grand Chelem.

Après avoir anéanti Daniil Medvedev en finale pour remporter l’Open d’Australie en février, Djokovic a fait une sortie surprise au Masters de Monte Carlo contre le Britannique Dan Evans avant de s’incliner face au Russe Aslan Karatsev en demi-finale de l’Open de Serbie.

Lors de la défaite contre Karatsev à son propre centre de tennis à Belgrade, Djokovic frustré n’a converti que cinq des 28 points de rupture alors que le Russe prenait sa revanche pour une défaite en deux sets contre le Serbe en demi-finale de l’Open d’Australie.

Djokovic s’est amélioré pour atteindre la finale du Masters de Rome, mais est tombé devant son éternel rival Rafael Nadal, laissant l’Espagnol le favori pour décrocher un 14e titre record à Roland Garros.

À l’approche de l’Open de Belgrade de cette semaine, Djokovic était satisfait de ses progrès, bien qu’il ait reconnu qu’il devait peaufiner son jeu s’il veut avoir une chance de remporter un deuxième titre de Roland-Garros.

« Je suis satisfait de mes performances à Rome, en particulier de mon niveau de forme physique, car je suis convaincu que j’en avais assez dans le réservoir pour jouer au meilleur des cinq matchs (set) », a déclaré Djokovic lors d’une conférence de presse en ligne avant d’entrer à l’Open de Belgrade .

«C’était toujours ma priorité d’être en pleine forme à Paris. Je travaille sur des détails de mon jeu qui ont besoin d’être améliorés à temps pour Roland-Garros car je veux briller dans la ville lumière.

«L’argile est une surface exigeante mais j’espère pouvoir aller jusqu’au bout à Roland Garros. J’ai fait des séries d’exercices spécifiques visant à augmenter ma vitesse et à me rendre plus dynamique. «

Outre Nadal, qui deviendra le leader masculin de tous les temps avec 21 titres majeurs s’il conserve sa couronne de Roland-Garros, Djokovic se méfiera également de plusieurs autres rivaux qui cherchent à avoir un impact.

Alexander Zverev débordera de confiance après avoir remporté le Masters de Madrid, après avoir battu Nadal en quarts de finale avant de terminer la semaine avec des victoires sur Dominic Thiem et Matteo Berrettini.

Zverev a ensuite perdu contre Nadal en quarts de finale à Rome, mais l’Espagnol et Djokovic savent que l’Allemand de 24 ans peut faire des dégâts lors de sa meilleure journée.

L’Italien Berrettini aura de grands espoirs d’être un cheval noir après avoir suivi son triomphe à l’Open de Serbie avec une deuxième place à Madrid, tandis que le numéro quatre mondial Thiem pourrait également être une formidable opposition s’il atteint la vitesse supérieure.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici