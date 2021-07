Novak Djokovic dit que le calendrier du Grand Chelem est une possibilité

Novak Djokovic est tombé sur le dos, s’est relevé et a déclaré qu’il pouvait envisager de terminer le balayage du Grand Chelem cette année avec l’US Open.

Le Serbe de 34 ans avait montré toutes ses qualités de combattant et sa force mentale pour sortir d’un set et battre Matteo Berrettini 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, 6-3 pour un record égalant 20e du Grand Chelem et sixième couronne de Wimbledon dimanche.

Il rejoint de grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal sur 20 majors.

Cela l’a également maintenu sur la bonne voie pour devenir seulement le troisième homme à terminer le calendrier du Slam après Don Budge (1938) et Rod Laver (1962 et 1969).

« Je pourrais certainement envisager que cela se produise et j’espère que je vais tenter le coup », a déclaré Djokovic après avoir reçu le trophée. « Je suis en grande forme et j’ai bien joué et ma meilleure forme en Grand Chelem est ma priorité numéro un. »

Djokovic a rendu un bel hommage à Federer – qui est sorti en quart de finale – et à Nadal, qui n’a pas joué pour prolonger sa carrière.

« Cela signifie qu’aucun de nous trois ne s’arrêtera! », a-t-il plaisanté en disant que tous les trois étaient à égalité sur 20.

« Je dois rendre un grand hommage à Rafa et Roger, ce sont des légendes de notre sport et les deux joueurs les plus importants que j’aie jamais affrontés dans ma carrière.

« Ils sont la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui. Ils m’ont montré ce que je devais faire pour devenir plus fort, physiquement, tactiquement et mentalement.

« Au cours des 10 dernières années, cela a été un voyage incroyable qui ne s’arrête pas là. »

Djokovic semble être l’imparable des trois, Federer ayant subi deux opérations au genou et Nadal montrant également des signes d’usure.

« C’est le début »

Seul le temps nous le dira si Berrettini peut poser d’autres problèmes sur toute la ligne, mais il en a certainement causé quelques-uns à Djokovic dimanche. L’aimable Italien – le premier joueur de son pays à atteindre une finale en simple à Wimbledon – a réussi à devenir le premier vainqueur masculin du Slam italien depuis Adriano Panatta à Roland-Garros 1976.

Il avait clairement la majorité des 15 000 spectateurs de son côté, ce qui semblait parfois agacer Djokovic. Le Serbe, cependant, a chaleureusement embrassé Berrettini au filet et lui a ensuite fait de nombreux compliments le qualifiant de « marteau italien » pour la force de son service.

«C’était plus qu’une bataille. Tout d’abord un grand bravo à Matteo pour son équipe pour un grand tournoi et un match difficile aujourd’hui. Ce n’est pas le meilleur sentiment de perdre en finale mais il y a une belle carrière devant vous et comme il le dit, ce n’est que le début. »

Djokovic a déclaré qu’il détenait peut-être le trophée pour la sixième fois, mais il est toujours ramené à l’époque où il rêvait de gagner Wimbledon.

« À sept ans, je construisais un trophée avec des matériaux improvisés que je pouvais trouver dans ma chambre, donc venir ici et pour cela, c’est incroyable », a-t-il déclaré. « Gagner Wimbledon a toujours été mon grand rêve quand J’étais un enfant et je dois me rappeler à quel point c’est spécial et ne pas prendre cela pour acquis », a déclaré Djokovic.

« C’est un immense honneur et un privilège. »

Berrettini a gagné de nombreux nouveaux fans au cours de la quinzaine et sa gentillesse a brillé à nouveau après la défaite.

« Novak est un grand champion, il écrit l’histoire sur ce terrain », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas la fin, c’est le début pour moi. »

