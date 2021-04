L’as serbe a courtisé la controverse avec sa position vaccinale dans le passé, attirant le feu des critiques pour son implication dans l’organisation de la tournée Adria de l’été dernier, qui a vu une vague de joueurs, dont Djokovic lui-même, tester positif pour Covid-19 au milieu d’une santé fortement critiquée. et protocoles de sécurité.

Djokovic, vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem, est actuellement dans son pays d’origine pour l’Open de Serbie – un tournoi dirigé par son frère Djordje Djokovic – où certains joueurs se sont vu offrir le vaccin contre le coronavirus en raison d’une surabondance de jabs supplémentaires disponibles dans la région, mais Djokovic a refusé d’être entraîné dans le débat sur l’opportunité d’en prendre un.

« C’est un sujet très sensible», a déclaré Djokovic.Beaucoup de gens veulent retourner à leur vie normale, quoi que ce soit, et en essayant d’éviter d’infecter qui que ce soit ou d’être eux-mêmes infectés, je comprends que c’est une responsabilité.

« Mais en matière de vaccination, j’ai toujours été un partisan de la liberté et de la liberté de choix.

« Je pense que c’est quelque chose en ce moment dans lequel je ne veux tout simplement pas m’impliquer. Si je dis oui ou non, je serais entraîné dans une équipe, pour ainsi dire, et puis il y a beaucoup de conflits, je suppose. maintenant entre les personnes qui veulent se faire vacciner et les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. «

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Novak Djokovic (@djokernole)

La position de non-engagement de Djokovic à propos du vaccin s’oppose à la recommandation de la plupart des professionnels de la santé à travers le monde, mais le déploiement du vaccin a conduit à la prudence dans certains milieux concernant certains effets secondaires potentiels.

Un risque accru de développer des caillots sanguins a été noté dans au moins un des vaccins disponibles, bien que les partisans du vaccin soient désireux de souligner que les dangers de ne pas recevoir de vaccin l’emportent de loin sur tout risque de le prendre.

« La seule chose que je demande, c’est que les gens respectent ma décision de garder la décision pour moi et c’est tout», A ajouté Djokovic.

« Quiconque veut se faire vacciner peut se faire vacciner et je respecte cela, qui ne veut pas, ne doit pas le faire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, pour en parler en connaissance de cause, mais d’après ce que j’ai vu de l’extérieur … il y a beaucoup de diversité et d’opinions sur ce qui doit être fait.

« Je préconise la liberté de choix. Je garderai la décision de me faire vacciner ou non, je pense que c’est une décision intime et je ne veux pas me lancer dans ce jeu de pro et contre les vaccins.

« Je ne veux tout simplement pas être étiqueté comme quelqu’un qui est contre ou qui est pour les vaccins. «

Cependant, un aspect de la campagne de vaccination que Djokovic admet qu’il ne soutient pas est le concept de « passeports vaccinaux » qui, selon l’ATP Tour, pourrait être requis pour la participation à l’avenir.

« Il y a eu beaucoup de clarté, je dirais, sur la question de savoir s’il y aura une vaccination obligatoire obligatoire pour participer à l’ATP Tour, je ne pense pas que cela arrivera., » il a dit. « J’espère que non, car j’ai toujours cru en la liberté de choix.

« J’espère que cela ne deviendra pas obligatoire. Je peux le dire clairement maintenant, car je suis clairement contre cela.«