Novak Djokovic : « Dis-le-moi en face » – La star du tennis répond au chahut des fans lors de la victoire de l’Open d’Australie contre Alexei Popyrin

Novak Djokovic a été mis à l’épreuve sur le terrain lors d’une victoire difficile au deuxième tour de l’Open d’Australie contre le favori local Alexei Popyrin, mais le Serbe a également été agacé par au moins un membre de la foule.

Lors de sa victoire 6-3 4-6 7-6(4) 6-3, Djokovic a affronté un spectateur chahuteur et a dit au fan en question de descendre et de lui dire ce qu’il voulait lui dire en face.

“Je veux dire, vous ne voulez pas savoir”, a déclaré Djokovic lorsque les journalistes lui ont demandé ce que le chahuteur lui avait dit. « On me disait beaucoup de choses sur le terrain, notamment de ce coin-là et du même côté de l’autre coin.

«Je l’ai toléré pendant la majeure partie du match. À un moment donné, j’en ai eu assez et je lui ai demandé s’il voulait venir me le dire en face.

« Lorsque vous affrontez quelqu’un, malheureusement pour lui, il n’a pas eu le courage de descendre… si vous êtes un homme si dur, un gars si dur, descendez et dites-le-moi en face, et discutons-en.

« Il s’excusait de loin. C’est tout ce que c’est.

Djokovic, qui possède un record de 24 titres du Grand Chelem en simple masculin, dont un record de 10 titres à l’Open d’Australie, a déclaré que la confrontation avec le fan aurait pu déclencher quelque chose en lui, car il se sentait auparavant « assez plat » pendant des périodes de match.

“Peut-être qu’il fallait que je sois un peu secoué et que je commence à trouver le genre d’intensité sur le terrain dont j’avais besoin pour tout le match”, a-t-il déclaré.

Djokovic a ajouté que cela le « contrarie » s’il y a des gens dans la foule qui vont trop loin, mais a insisté sur le fait qu’il était heureux que les fans crient depuis les tribunes tant que personne « ne franchit la ligne ».

« Les gens boivent quelques verres… Je suppose que tard le soir aussi, cela a probablement aussi un effet sur la façon dont ils se sentent et se comportent », a-t-il déclaré.

“C’est OK. Les gens paient des billets pour venir nous voir. Ils veulent voir le spectacle. Ils veulent s’amuser. Ils sont autorisés à le faire. Il n’y a aucun problème dans la mesure où je n’ai jamais demandé à personne de quitter le stade.

« Je n’ai jamais demandé à l’arbitre de chaise de retirer quelqu’un. Je ne ferais pas ça parce qu’il a payé son billet, et il a le droit d’être là et de dire ce qu’il veut dire et de se comporter comme il veut se comporter”, a ajouté Djokovic, qui a déclaré que le fan l’avait offensé et insulté.

Tout comme l’ambiance, le match n’était pas beau mais Djokovic a finalement réservé sa place dans le Open d’Australie 2024 troisième tour.

Djokovic, 36 ans, semblait loin d’être à son meilleur niveau, mais la tête de série n°1 a réussi à s’enfuir au cours de la seconde moitié du match pour poursuivre sa course vers un 11e record. open d’Australie titre masculin.

Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images Djokovic fait un retour contre Popyrin.

Le match semblait dépendre du 10ème match du troisième set avec Djokovic sauvant quatre balles de set, ce qui aurait permis à Popyrin de prendre une avance de 2-1 et de conserver tout son élan.

Mais le 24 fois champion du Grand Chelem en simple a montré toute son expérience pour repousser Popyrin, 24 ans, et sauver la partie, avant de remporter le set au tie-break et de garder le pied sur la pédale dans le quatrième set pour décrocher la victoire. .

Le Serbe a ensuite évoqué le moment crucial de leur rencontre, expliquant comment il devait capitaliser sur ce qui lui était offert.

“Il a eu un coup droit assez facile et il l’a raté”, a déclaré le n°1 mondial. a déclaré lors de son entretien sur le terrain. « Je n’ai rien fait de spécial, et j’ai eu de la chance sur ce point, sur ce match, de m’en sortir. Je pense qu’il a été le meilleur joueur pendant un set et demi. Dans le deuxième et le troisième set, il était le meilleur joueur.

« Les choses ont changé et l’élan a changé lors du tie-break. J’ai réussi à mettre le ballon plus dans le terrain que lui. Je ne pense pas avoir joué au plus haut niveau. Dans certains cas, oui, mais c’est également grâce à lui qu’il a élaboré tactiquement le bon plan de match et servi gros. Il mérite une grande salve d’applaudissements.

Lors de ses deux premiers matches de l’Open d’Australie à Melbourne, Djokovic n’a pas joué aux niveaux impérieux que nous attendons de lui.

Il a perdu un set lors de son match du premier tour contre Dino Prižmić et il a eu du mal à rester cohérent contre Popyrin.

Djokovic a commis 32 fautes directes tandis que Popyrin a frappé 58 au cours de leurs quatre sets.

Selon Ravi Ubha, contributeur de CNN et journaliste de tennis, c’est la première fois dans la carrière de Djokovic à l’Open d’Australie que il a perdu un set lors de ses deux premiers tours au grand chelem.

Djokovic affrontera désormais la 30e tête de série argentine Tomás Martín Etcheverry au troisième tour.

Lorsqu’on lui a demandé s’il comptait élever son niveau pour son prochain match, Djokovic a répondu qu’il “l’espère sincèrement”.

« C’est ce qu’il me faudra pour approfondir le tournoi. Je n’ai pas joué de mon mieux, j’essaie toujours de retrouver ma forme.

« Particulièrement dans les premiers tours, vous affrontez des joueurs qui n’ont vraiment rien à perdre. Ils viennent sur le court central et essaient de jouer leur meilleur match, leur meilleur tennis, et je pense que mes adversaires du premier et du deuxième tour étaient des joueurs de tennis de grande qualité.

« J’ai réussi à trouver le moyen de gagner en quatre. C’est ce qui compte en fin de compte, et j’espère que je pourrai construire au fur et à mesure que ce tournoi progresse.

Ailleurs mercredi, Coco Gauff a organisé un autre affrontement 100% américain au troisième tour de l’Open d’Australie comme après avoir battu sa compatriote Caroline Dolehide 7-6 (2) 6-2.

La n°4 mondiale a poursuivi son début d’invincibilité jusqu’en 2024, améliorant son bilan à 7-0. Elle n’a perdu qu’un set au cours de cette course.

Gauff affrontera désormais la 82e mondiale Alycia Parks après que la joueuse de 23 ans ait battu la 32e tête de série Leylah Fernandez en deux sets pour atteindre le troisième tour d’un grand chelem pour la première fois de sa carrière.

Isseï Kato/Reuters Gauff frappe un coup droit lors de son match de deuxième tour contre Dolehide.

Après sa victoire, Gauff a expliqué qu’elle connaissait Parks depuis l’âge de neuf ans et qu’elle connaissait son jeu.

“J’avais l’habitude de m’entraîner avec elle et sa sœur”, Gauff dit. «Nous vivions tous les deux à Delray Beach, ou dans ce quartier. Je la connais très bien. Je la soutiens toujours – évidemment pas pour le prochain match.

« Elle a un gros jeu, un gros service, de gros tirs, très athlétique. Je pense qu’elle est l’une des joueuses les plus athlétiques du circuit. Comme moi, elle, Sloane (Stephens) et Iga (Świątek) sont probablement là-haut – et (Maria) Sakkari. Ce seraient mon top cinq. Elle est là-haut.