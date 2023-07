Novak Djokovic déplore ses occasions manquées après avoir perdu une finale très divertissante à Wimbledon en 5 sets

WIMBLEDON, Angleterre (AP) — Des regrets ? Novak Djokovic en a deux.

Il y a eu ce bris d’égalité assez tôt lors de la finale de Wimbledon dimanche, lorsque le Serbe de 36 ans était à un point de prendre une avance de deux sets à zéro sur son adversaire de 20 ans, Carlos Alcaraz.

Et puis il y a eu cette volée manquée sur le point de rupture au début du cinquième set avec tout l’élan à ce stade allant dans le sens du septuple champion de Wimbledon.

« Quelques regrets », a déclaré Djokovic après avoir perdu 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 dans un match de championnat très énergique et très divertissant sur le court central. « J’ai eu mes chances. Je pense que j’aurais pu mieux clôturer ce bris d’égalité du deuxième set. Mais merci à lui pour s’être battu et avoir fait preuve d’incroyables compétences défensives, en passant des tirs qui lui ont valu le break au cinquième.

« Il était un gagnant mérité aujourd’hui, sans aucun doute. »

Djokovic a été un vainqueur mérité à de nombreuses reprises dans le passé. Sept fois ici au All England Club, où il a remporté une victoire après avoir égalé Roger Federer avec un record masculin de huit titres au Grand Chelem sur gazon. Et 23 fois au total lors de championnats majeurs, à égalité avec Serena Williams pour le plus dans l’ère Open, qui a commencé en 1968.

En 2019, par exemple, Federer visait son neuvième titre à Wimbledon tandis que Djokovic était le champion en titre. Federer a eu deux balles de match dans le cinquième set, mais Djokovic les a sauvés tous les deux, a forcé un bris d’égalité à 12-12, puis s’est enfui pour remporter son cinquième championnat.

« J’ai remporté des finales épiques que j’étais sur le point de perdre », a déclaré Djokovic, qui avait précédemment mentionné ces balles de match lors de son entretien sur le terrain lors de la cérémonie de remise des trophées. « Peut-être que c’est une sorte d’accord équitable, je suppose, de perdre un match comme celui-ci pour moi ici. »

Après avoir traversé le premier set par une journée venteuse, la paire a échangé des pauses de service au début du deuxième avant le bris d’égalité éventuel.

Djokovic a pris une avance de 3-0, et après avoir remporté ses 15 derniers bris d’égalité en Grand Chelem, cela s’annonçait bien pour le quadruple champion en titre. Mais Alcaraz a remporté trois points consécutifs, dont un as à 109 mph, pour revenir à égalité. Puis, avec une balle de set et un service d’Alcaraz à 6-5, Djokovic a mis un revers dans le filet. Et puis un autre.

« Pour être honnête, les revers m’ont en quelque sorte laissé tomber », a déclaré Djokovic. « Point de consigne, j’ai raté le revers. Il a joué un revers assez long sur le terrain, il a eu un petit mauvais rebond. Mais je n’aurais pas dû rater ce coup.

«Puis sur 6-tous, encore une fois, un autre revers du milieu du terrain dans le filet. Juste deux très mauvais revers. C’est ça. Le match bascula de son côté. Ça s’est retourné. »

Djokovic n’a pas raté trop de ces tirs au fil des ans. En fait, sa dernière défaite à Wimbledon remonte à 2017 lorsqu’il s’est retiré dans le deuxième set de son match de quart de finale avec une blessure. Sa dernière défaite sur le court central remonte à la finale de 2013 contre Andy Murray.

« Battre Novak à son meilleur, à ce stade, entrer dans l’histoire », a déclaré Alcaraz, « être le gars qui le bat après 10 ans sans défaite sur ce terrain, est incroyable pour moi. »

Cet autre point mentionné par Djokovic ? L’autre regret ? Ce raté était encore plus surprenant – surtout venant d’un gars qui a fait carrière en faisant coup après coup et en attendant que ses adversaires se trompent.

Alcaraz servait dans le deuxième match du set final et Djokovic avait ce qui semblait être une volée facile à briser pour une avance de 2-0 – le genre d’avance qu’il n’abandonne pas souvent. Mais son coup droit est allé dans le haut du filet au lieu de le dépasser, permettant à Alcaraz de récupérer. Lors du tout prochain match, l’Espagnol a breaké, lui donnant l’avantage dont il avait besoin pour remporter son deuxième titre majeur après le championnat de l’US Open l’an dernier.

« J’ai réussi à me regrouper et à retrouver l’élan à mi-chemin du quatrième (set) », a déclaré Djokovic. « J’ai senti que l’élan se déplaçait de mon côté. C’était ma chance. C’était ma chance. Ce point de rupture, je pense que j’ai joué un très bon point, en quelque sorte mis en place cette volée d’entraînement.

« Il y avait beaucoup de vent aujourd’hui. Le vent l’a en quelque sorte, ouais, amené dans un endroit inconfortable où je ne pouvais pas frapper le smash, j’ai dû frapper la volée en voiture pour tomber en arrière. Je l’ai vu courir parfaitement vers le coin opposé. Je voulais en quelque sorte le prendre à contre-pied avec cette volée d’entraînement, et j’ai raté.

Chris Lehourites, Associated Press