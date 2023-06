Novak Djokovic dépasse Juan Pablo Varillas pour atteindre les quarts

Novak Djokovic a atteint son 55e quart de finale du Grand Chelem et son 17e record à Roland-Garros dimanche avec une victoire en deux sets contre Juan Pablo Varillas.

Djokovic, à la poursuite d’un troisième championnat de Roland Garros et d’un 23e titre record du Grand Chelem masculin, a dépassé son adversaire péruvien classé 94e, 6-3, 6-2, 6-2.

Le Serbe de 36 ans, champion à Paris en 2016 et 2021, affrontera la 11e tête de série Karen Khachanov pour une place en demi-finale.

Djokovic détient une avance de 8-1 en carrière sur le Russe, y compris leur seule rencontre précédente à Roland-Garros en 2020.

« Je n’avais jamais joué contre mon adversaire auparavant. Je savais qu’il était un spécialiste de la terre battue et que je devais remporter la victoire. C’est le meilleur que j’ai joué cette semaine », a déclaré Djokovic après s’être assuré une 14e place consécutive en quart de finale du tournoi.

Sur son record de 17e quart de finale à Paris, il a ajouté : « Je suis très fier de ce record. J’ai mis beaucoup d’efforts dans mon jeu et je suis très motivé pour continuer. »

Dimanche, Djokovic a repoussé une balle de break lors du premier match du premier set avant de prendre une avance convaincante de 4-0.

Deux pauses supplémentaires l’ont ensuite aidé à prendre un confortable avantage de 5-1 dans le deuxième set. Il n’a fallu que 79 minutes à Djokovic pour ouvrir une avance de deux sets.

Cela contrastait fortement avec sa victoire exténuante au troisième tour contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.

Les deux premiers sets ont ensuite nécessité deux heures et 53 minutes pour négocier et sa victoire finale en deux sets s’est avérée être la plus longue à trois sets qu’il ait jamais jouée, avec un temps de trois heures et 36 minutes.

Varillas, qui n’avait jamais remporté un match du Grand Chelem avant l’Open de France de cette année, a continué à se flétrir, glissant 2-1 puis 4-1 dans le troisième avant que Djokovic ne le sorte de sa misère après une ombre de moins de deux heures sur le terrain. .

