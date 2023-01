Novak Djokovic dépasse Daniil Medvedev pour réserver la date de la finale

Novak Djokovic a battu Daniil Medvedev 6-3, 6-4 samedi pour se qualifier pour la finale internationale d’Adélaïde malgré une blessure à la jambe pendant le match.

Dans le septième jeu du premier set, Djokovic s’est attrapé le pied gauche en glissant pour un ballon et a immédiatement commencé à étirer ses ischio-jambiers. Il a pris un temps mort médical.

“Heureusement, ce n’était rien de trop grave”, a déclaré Djokovic plus tard, ajoutant qu’il était sorti du terrain pour prendre des anti-inflammatoires. “J’espère que demain tout ira bien.”

Djokovic affrontera Sebastian Korda lors de la finale de dimanche.

La victoire était la 33e consécutive de Djokovic en Australie depuis sa défaite choc en 2018 contre Hyeon Chung en quarts de finale de l’Open d’Australie cette année-là. Il n’a pas joué l’année dernière lorsqu’il a été expulsé d’Australie pour ne pas avoir été vacciné contre le COVID-19.

Korda s’est qualifié pour la finale après que Yoshihito Nishioka se soit retiré blessé au milieu de leur demi-finale.

Korda a cassé le service de Nishioka dans le match d’ouverture du deuxième set et le gaucher japonais a appelé un temps mort médical pour un traitement sur une blessure apparente à la jambe. Nishioka est revenu jouer quelques points de plus avant de se retirer au milieu du match, Korda menant 7-6 (5), 1-0.

La qualifiée adolescente Linda Noskova s’est qualifiée pour la finale du simple féminin après avoir battu la tête de série Ons Jabeur.

Jabeur, deux fois finaliste en simple du Grand Chelem l’année dernière, a eu besoin d’un arrêt médical pour un traitement au dos lors du premier set et la joueuse classée n ° 2 mondiale a parfois semblé restreinte sur le chemin d’un 6-3, 1- 6, défaite 6-3 samedi.

Noskova, une Tchèque de 18 ans classée 102, affrontera la n°5 mondiale Aryna Sabalenka lors de la finale de dimanche. Sabalenka a avancé plus tôt avec une victoire 6-3, 6-2 sur Irina-Camelia Begu.

Noskova a remporté six matchs consécutifs lors de sa sixième apparition seulement dans le tableau principal d’un événement WTA. Elle a dû économiser des balles de match lors des qualifications pour se qualifier pour le tableau principal.

Sabalenka a commis cinq doubles fautes mais a terminé le match avec son sixième as. Elle a remporté plus de 80% de ses points sur son premier service et a contrôlé le match depuis la ligne de fond. Elle n’a pas perdu un set dans ce tournoi.

“Je suis satisfait du niveau auquel j’ai joué”, a déclaré Sabalenka. “Elle joue un style un peu différent, donc je suis super content d’avoir pu gagner ce match.”

