Novak Djokovic dépasse Andrey Rublev pour réserver une place en demi-finale

Novak Djokovic a donné une masterclass mercredi pour se qualifier pour les demi-finales de l’Open d’Australie et se rapprocher d’un 22e titre du Grand Chelem avec une raclée en deux sets d’Andrey Rublev.

Le Serbe était dans la zone pour battre le Russe 6-1, 6-2, 6-4 sur la Rod Laver Arena et rencontre Tommy Paul pour une place dans la finale de dimanche.

L’Américain Paul, non classé, a battu son compatriote Ben Shelton 7-6 (8/6), 6-3, 5-7, 6-4.

“Je ne peux pas être plus heureux avec mon tennis, honnêtement”, a déclaré Djokovic, après avoir atteint une 10e demi-finale à Melbourne Park. Seuls Roger Federer (15) et Jack Crawford (11) y sont allés plus souvent.

“J’ai joué très solide du fond du terrain et j’aime vraiment jouer dans ces conditions et sur ce terrain”, a déclaré le joueur de 35 ans à la Rod Laver Arena.

“Nous avons eu des matchs très serrés”, a-t-il ajouté. “Andrey est un excellent adversaire, un excellent joueur. J’ai beaucoup de respect pour lui, l’un des plus gros coups droits, des joueurs les plus rapides du circuit.

“Je savais quel était le plan de match et il était important que je trouve mon meilleur tennis.”

La quête de Djokovic pour un 10e titre record de l’Open d’Australie a été loin d’être facile, en proie à une tension aux ischio-jambiers gauche subie en route vers le titre à Adélaïde ce mois-ci.

Il a lutté physiquement dans les premiers tours mais a été dominant lors de sa démolition d’Alex de Minaur au quatrième tour, et il a montré peu de problèmes contre Rublev.

La victoire du grand favori l’a propulsé dans une 44e demi-finale du Grand Chelem pour combler l’écart sur le record absolu de Federer de 46.

Dans un autre record étonnant, il a enregistré une 26e victoire consécutive à l’Open d’Australie pour égaler le record de l’ère Open d’Andre Agassi pour la plus longue séquence lors du premier Grand Chelem de l’année.

Les signes étaient de mauvais augure pour Rublev avant même le début du match.

Contrairement au record exceptionnel de Djokovic à Melbourne, Rublev – qui a été emmené en cinq sets par Holger Rune au quatrième tour – est entré dans l’affrontement avec un record de 0-6 en quart de finale du Grand Chelem.

Après un départ chancelant où il a servi une double faute pour ouvrir les débats, Djokovic s’est rapidement installé dans un rythme.

Le Russe, qui a également envoyé une double faute pour commencer, a eu du mal en début de partie.

Sa nervosité au service a persisté et lorsque le Serbe a travaillé un point de rupture à 2-1, il a de nouveau commis une double faute en réponse.

Djokovic était en feu et a pris une avance de 4-1 avant de convertir un cinquième point de break en une vitesse de 5-1 et de remporter le set en 39 minutes.

Rublev n’avait aucune réponse à sa précision et à sa puissance.

Djokovic a continué dans la même veine dans le deuxième set, saisissant son opportunité dans le quatrième jeu après un échange de 16 coups lorsque Rublev a cligné des yeux en premier avec une erreur de revers.

Une autre pause a laissé Rublev frustré et se fustige alors qu’il s’effondrait deux sets.

Il a fait une pause dans la salle de bain entre les sets, mais cela n’a pas fonctionné car Djokovic est sorti avec des tirs plus venimeux et a cassé son service dans le match d’ouverture et n’a jamais lâché prise.

