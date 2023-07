Novak Djokovic demande que l’heure de début du court central de Wimbledon soit avancée | Actualités Tennis

Novak Djokovic a demandé à Wimbledon de revoir son calendrier et de commencer à jouer plus tôt sur le court central.

Le septuple champion est tombé sous le coup de l’insistance du All England Club à commencer les matchs à 13h30 lorsque son match de quatrième tour contre Hugo Hurkacz a dû être suspendu dimanche soir en raison du couvre-feu imposé par le conseil à 23h.

Le match d’Andy Murray avec Stefanos Tsitsipas la semaine dernière a également dû être reporté à une deuxième journée, tandis que l’affrontement de Djokovic au troisième tour contre Stan Wawrinka s’est terminé avec seulement 14 minutes à perdre.

La directrice générale de Wimbledon, Sally Bolton, a déclaré lundi matin qu’il n’y avait aucune garantie qu’une heure de début plus tôt serait envisagée sur le court central pour le tournoi de l’année prochaine.

Mais Djokovic, qui est revenu pour achever Hurkacz en quatre sets lundi après-midi, a été sans équivoque dans sa réponse lorsqu’on lui a demandé si les matchs devaient commencer plus tôt.

« Je pense que oui. Je suis d’accord avec ça », a déclaré le vainqueur du Grand Chelem à 23 reprises. « Évidemment, le couvre-feu est probablement quelque chose de beaucoup plus difficile à changer, je comprends, à cause de la communauté et de la zone résidentielle dans laquelle nous nous trouvons.

« Je pense que les matchs pourraient être poussés au moins pour commencer à 12h. Je pense que cela ferait une différence. »

Il y a deux ans, les organisateurs ont cité Covid pour la décision d’échelonner les heures de début sur les deux principaux terrains de spectacle, en gardant Court One à 13 h et en repoussant le Centre à 13 h 30, tout en ajoutant des pauses entre les matchs.

Cela a eu pour conséquence de faire du dernier match de la journée une occasion aux heures de grande écoute sur la BBC et il semble bien que ce soit maintenant l’objectif, Bolton rapportant des chiffres d’audience record.

Djokovic est qualifié pour les quarts de finale à Wimbledon pour la 14e fois





Elle ne semblait pas considérer la question des finitions tardives comme un problème particulier, déclarant: « Historiquement, au cours de très nombreuses décennies, nous avons toujours commencé à jouer sur nos terrains de spectacle en début d’après-midi.

« Et il s’agit en grande partie de s’assurer que les gens ont la possibilité d’entrer sur le terrain, donc, dans la mesure du possible, nous avons des terrains complets pour le moment où les joueurs marchent, et c’est toujours absolument notre intention.

« Et l’autre chose à laquelle nous réfléchissons attentivement, c’est que lorsque les gens achètent un billet pour venir à Wimbledon, ils veulent vivre une journée aux Championnats et cela implique d’aller voir jouer sur des courts extérieurs, peut-être aller chercher quelque chose à manger, obtenir des fraises et de la crème.

« Nous comprenons que nos invités veulent toute cette journée. Bien sûr, chaque année, nous examinons tout et nous recevons des commentaires de tous nos groupes d’invités, des groupes de joueurs et de toutes nos parties prenantes.

« Nous examinerons cela au-delà des championnats de cette année, mais c’est le véritable contexte de la raison pour laquelle nous avons l’heure de début quand nous le faisons.

« Les matchs se déroulent à un moment où ils sont accessibles aux gens. Nous voyons des chiffres d’audience (TV) qui dépassent nos attentes et au-delà des années précédentes, donc je pense qu’ils parlent probablement d’eux-mêmes. »

Bolton a nié que l’heure de début de 13h30 ait été directement influencée par la BBC, déclarant: « Les diffuseurs sont l’une des parties prenantes que nous consultons alors que nous élaborons tous les plans pour les championnats, mais ils n’ont pas d’influence directe sur l’heure de début sur un rechercher. »

Le couvre-feu est imposé par le conseil local pour empêcher les perturbations nocturnes des personnes quittant le terrain dans ce qui est un quartier résidentiel calme, et Bolton a déclaré que le club ne chercherait pas à le prolonger.

Bolton a également déclaré qu’il n’y aurait pas non plus d’instruction aux arbitres pour informer les foules de ne pas s’attendre à une poignée de main si un joueur ukrainien affronte un Russe ou un Biélorusse, malgré les huées visant Victoria Azarenka après son match avec Elina Svitolina.