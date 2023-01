Novak Djokovic défie une blessure lors de la victoire de l’Open d’Australie mais Andy Murray se retire

Les ischio-jambiers de Novak Djokovic ont à peu près résisté alors que le grand favori s’est battu pour les 16 derniers matchs de l’Open d’Australie samedi, mais la course héroïque d’Andy Murray est terminée.

Pendant ce temps, la percutante Aryna Sabalenka a fait briller ses titres de champion en se frayant un chemin, ainsi que plusieurs autres têtes de série féminines.

Un Djokovic malade avait de lourdes sangles et avait besoin de soins deux fois sur son ischio-jambier gauche gênant avant de vaincre Grigor Dimitrov 7-6 (9/7), 6-3, 6-4 sur Rod Laver Arena.

Le Serbe affrontera l’espoir à domicile Alex de Minaur pour une place en quart de finale alors qu’il clôture sur une 10e couronne de Melbourne Park et un 22e titre record du Grand Chelem.

“Évidemment, je ne savais pas comment je vais me sentir physiquement, ça montait et descendait”, a déclaré Djokovic.

“C’était une bataille incroyable, trois sets en trois heures. Reposons-nous et préparons-nous pour le prochain.”

Cependant, le camarade de 35 ans de Djokovic, Murray, ne le rejoindra pas au prochain tour, car l’arrivée du Britannique à 4h05 du matin l’a finalement rattrapé.

L’ancien numéro un Murray ressentait clairement les effets de son épopée à cinq sets au deuxième tour, qui a commencé jeudi mais s’est terminé aux premières heures de vendredi.

L’Espagnol Roberto Bautista Agut, 24e tête de série, a gagné 6-1, 6-7 (7/9), 6-3, 6-4 et affronte l’Américain Tommy Paul, non classé.

“J’ai tout donné lors des trois derniers matchs – j’en suis très fier”, a déclaré Murray.

“Mais je suis aussi déçu parce que j’ai mis beaucoup de travail au début de cette année et que je jouais assez bien pour avoir une très bonne course, une course profonde.”

Toujours dans le tableau masculin, la cinquième tête de série Andrey Rublev a affronté Holger Rune – puis a remercié son adversaire battu Dan Evans de lui avoir donné une banane au milieu du match.

Le Russe a écrasé le Britannique 6-4, 6-2, 6-3 pour faire le quatrième tour pour la troisième fois.

Il affrontera l’adolescent danois Rune pour une place en quart de finale après que la neuvième tête de série ait survécu à une mauvaise chute pour balayer le Français non classé Ugo Humbert 6-4, 6-2, 7-6 (7/5).

Son ami et 25e tête de série Evans a lancé une banane à Rublev lors d’un changement lorsqu’il s’est épuisé.

“Je ne lui ai pas demandé, j’ai demandé au garçon de balle, mais Danny a demandé des bananes plus tôt et il en avait deux, alors il a juste dit” prends-le “, et je l’ai attrapé”, a déclaré Rublev.

En deux matchs 100% américains, Jeffrey Wolf a dépassé Michael Mmoh en trois sets tandis que Paul a fait un travail tout aussi léger sur Jenson Brooksby.

Sabalenka sinistre

Sabalenka construit une tête de vapeur dans sa quête d’un premier titre du Grand Chelem.

La cinquième tête de série biélorusse a battu Elise Mertens, 26e tête de série, 6-2, 6-3 pour affronter la championne olympique Belinda Bencic.

La 30e tête de série Karolina Pliskova et la 23e tête de série Zhang Shuai se sont également qualifiées en deux sets lors de la sixième journée à Melbourne Park et s’affronteront au quatrième tour.

Sabalenka essaie de ne pas se laisser emporter.

La joueuse de 24 ans, née à Minsk, a taquiné la foule de la Margaret Court Arena pour avoir soutenu Mertens en Belgique, mais a déclaré qu’elle appréciait le trajet jusqu’à la deuxième semaine.

“À propos du favori, que je sois sur cette liste de favoris… Je veux dire, c’est vraiment bien que je sois là”, a déclaré le Biélorusse, qui n’a pas encore perdu de set.

“Mais je ferais mieux de me concentrer sur moi-même, sur mon jeu, m’assurer que mon rêve se réalisera.”

Bencic n’a pas non plus perdu un set à Melbourne. La 12e tête de série suisse a battu l’Italienne non classée Camila Giorgi 6-2, 7-5.

Également au quatrième tour, Linda Fruhvirtova, 17 ans, a battu sa compatriote tchèque Marketa Vondrousova en trois sets. Elle affronte Donna Vekic de Croatie.

“C’est assez surréaliste”, a déclaré l’adolescent aux journalistes.

« C’est une sensation incroyable. Je suis tellement heureuse et excitée de pouvoir dire : “Salut la deuxième semaine !””

La quatrième tête de série française Caroline Garcia a riposté après un premier set désastreux pour battre la numéro 158 mondiale Laura Siegemund 1-6, 6-3, 6-3.

