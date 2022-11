Novak Djokovic croise devant Andrey Rublev pour sceller le quai des demi-finales

Novak Djokovic s’est qualifié pour les demi-finales de l’ATP Masters Series à Turin mercredi avec une victoire 6-4, 6-1 sur Andrey Rublev, sa deuxième victoire en deux sets en autant de matches.

Après avoir battu Stefanos Tsitsipas lors de son premier match du Groupe Rouge lundi, le Serbe est assuré d’une place dans le dernier carré quel que soit son résultat de vendredi face à Daniil Medvedev.

Medvedev affrontera Tsitsipas plus tard mercredi, tous deux à la recherche de leur première victoire du tournoi.

Djokovic n’est classé que huitième au monde en partie parce qu’il a raté deux majeures sur son statut vaccinal, commençant l’année en étant expulsé d’Australie avant l’Open d’Australie.

L’édition 2023 commençant le 16 janvier, les médias australiens ont rapporté mardi que le gouvernement australien avait décidé d’accorder un visa au Serbe non vacciné, annulant une interdiction de trois ans après son expulsion en janvier.

Mercredi, il a brisé la résistance de Rublev en quelques matchs seulement après avoir pris le seul point de rupture que l’un ou l’autre des joueurs avait dans le premier set à 4-4.

Il a servi le set, puis a exploité la frustration de Rublev pour briser à nouveau au début de la seconde alors qu’il menait 3-0.

À 35 ans, il disputera sa 11e demi-finale en 15 apparitions dans le tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs du classement, qui n’ont subi aucune blessure.

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz n’a pas pu jouer en raison d’une blessure à l’abdomen.

Il est à égalité sur cinq titres dans l’événement avec Pete Sampras et Ivan Lendl. Seul Roger Federer, récemment retraité, sur six, a gagné plus.

