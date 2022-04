Novak Djokovic critique l’interdiction « folle » de Wimbledon des joueurs russes et biélorusses | Actualité Tennis

Novak Djokovic s’est prononcé contre l’interdiction de Wimbledon des joueurs russes et biélorusses cet été

Novak Djokovic a qualifié de « folle » la décision d’interdire aux joueurs russes et biélorusses de concourir à Wimbledon cette année.

Le All England Club a fait cette annonce mercredi, excluant, entre autres, le champion de l’US Open et numéro 2 mondial Daniil Medvedev, le numéro 8 mondial masculin Andrey Rublev et la quatrième féminine Aryna Sabalenka de participer au Grand Chelem.

Mais, s’exprimant mercredi à l’Open de Serbie, Djokovic, champion en titre du simple masculin de Wimbledon et sextuple vainqueur, a exprimé son désaccord avec la position des organisateurs.

« Je condamnerai toujours la guerre, je ne soutiendrai jamais la guerre étant moi-même un enfant de la guerre », a déclaré Djokovic.

« Je sais à quel point cela laisse un traumatisme émotionnel. En Serbie, nous savons tous ce qui s’est passé en 1999. Dans les Balkans, nous avons eu de nombreuses guerres au cours de l’histoire récente.

« Cependant, je ne peux pas soutenir la décision de Wimbledon, je pense que c’est fou. Quand la politique interfère avec le sport, le résultat n’est pas bon. »

Parmi les joueurs désormais interdits de compétition à Wimbledon en juin et juillet, Medvedev a atteint le quatrième tour de Wimbledon l’année dernière, tandis que Sabalenka était un demi-finaliste battu.

Je ne peux pas soutenir la décision de Wimbledon, je pense que c’est fou. Quand la politique interfère avec le sport, le résultat n’est pas bon. Novak Djokovic

La numéro 15 mondiale russe Anastasia Pavlyuchenkova et la Biélorusse Victoria Azarenka – double championne de l’Open d’Australie – seront également absentes. Les joueurs russes et biélorusses ont également été bannis des tournois sur gazon LTA cet été.

Le All England Club a déclaré dans un communiqué: « Nous partageons la condamnation universelle des actions illégales de la Russie et avons soigneusement examiné la situation dans le contexte de nos devoirs envers les joueurs, envers notre communauté et envers le grand public britannique en tant qu’institution sportive britannique. . »

La déclaration a poursuivi en disant: « Si les circonstances changent sensiblement d’ici juin, nous examinerons et réagirons en conséquence. »

Ian Hewitt, président du All England Club, a déclaré: « Nous reconnaissons que c’est dur pour les personnes concernées, et c’est avec tristesse qu’elles souffriront des actions des dirigeants du régime russe.

Le champion de l’US Open Daniil Medvedev et d’autres joueurs russes et biélorusses ont été bannis de Wimbledon

« Nous avons très soigneusement examiné les mesures alternatives qui pourraient être prises dans le cadre des directives du gouvernement britannique, mais, compte tenu de l’environnement très médiatisé des championnats, de l’importance de ne pas autoriser le sport à être utilisé pour promouvoir le régime russe et de nos préoccupations plus larges pour le public et la sécurité des joueurs (y compris la famille), nous ne pensons pas qu’il soit viable de procéder sur une autre base aux Championnats. »

Le ministre des Sports Nigel Huddleston a salué « l’action décisive » prise par Wimbledon, déclarant: « Le Royaume-Uni a joué un rôle de premier plan au niveau international pour indiquer clairement que le président Poutine ne doit pas pouvoir utiliser le sport pour légitimer l’invasion barbare de l’Ukraine par la Russie.

« Alors que le retrait d’athlètes individuels est une question complexe qui divisera l’opinion, il y a une cause plus importante en jeu.

« Nous avons défini notre position auprès des instances dirigeantes du sport et des organisateurs d’événements et continuerons à les encourager à prendre les mesures appropriées pour leur sport. »

Elina Svitolina veut que les joueurs russes et biélorusses s’expriment contre la guerre en Ukraine

Cependant, l’ancienne numéro 3 mondiale ukrainienne, Elina Svitolina, estime qu’il est préférable que les joueuses russes et biélorusses s’expriment contre la guerre dans son pays d’origine, et qu’elles soient autorisées à participer si elles le font.

« Le meilleur moyen n’est pas de les interdire complètement, mais de les faire parler de la guerre en Ukraine, de leur demander s’ils soutiennent l’invasion en Ukraine, s’ils soutiennent le gouvernement », a déclaré Svitolina. Nouvelles du ciel.

« Et s’ils peuvent répondre à ces questions et s’ils disent qu’ils ne le soutiennent pas [the war]ils ne soutiennent pas Poutine, ils ne soutiennent pas Loukachenko, alors ils seraient autorisés à participer. »

L’ATP et la WTA s’inquiètent de l’interdiction

La position de Djokovic reflète celle de l’ATP et de la WTA, les deux organisations ayant publié mercredi une déclaration exprimant leur inquiétude face à l’interdiction.

À ce jour, les athlètes russes et biélorusses ont été autorisés à continuer à jouer dans les compétitions ATP, WTA et ITF tant qu’ils le font sous un drapeau neutre et sans hymne joué.

Une déclaration de l’ATP disait : « Nous condamnons fermement l’invasion répréhensible de l’Ukraine par la Russie et sommes solidaires avec les millions d’innocents touchés par la guerre en cours.

« Notre sport est fier de fonctionner selon les principes fondamentaux du mérite et de l’équité, où les joueurs s’affrontent en tant qu’individus pour gagner leur place dans des tournois basés sur le classement ATP.

Les championnats de Wimbledon commencent le 27 juin

« Nous pensons que la décision unilatérale d’aujourd’hui de Wimbledon et de la LTA d’exclure les joueurs de Russie et de Biélorussie du swing britannique sur gazon de cette année est injuste et a le potentiel de créer un précédent dommageable pour le match.

« La discrimination fondée sur la nationalité constitue également une violation de notre accord avec Wimbledon qui stipule que l’entrée des joueurs est basée uniquement sur le classement ATP.

« Tout plan d’action en réponse à cette décision sera désormais évalué en consultation avec notre conseil d’administration et nos conseils membres.

« Il est important de souligner que les joueurs de Russie et de Biélorussie continueront d’être autorisés à participer aux événements ATP sous un drapeau neutre, une position qui était jusqu’à présent partagée par le tennis professionnel.

« En parallèle, nous poursuivrons notre soutien humanitaire conjoint à l’Ukraine dans le cadre de Tennis Plays for Peace. »

Une déclaration de la WTA disait: « La WTA condamne fermement les actions qui ont été prises par la Russie et son invasion non provoquée de l’Ukraine. Nous poursuivons nos efforts d’aide humanitaire pour soutenir l’Ukraine par le biais de Tennis Plays for Peace.

« Nous sommes cependant très déçus de l’annonce faite aujourd’hui par l’AELTC et la LTA d’interdire aux athlètes individuels originaires de Russie et de Biélorussie de participer aux prochains événements britanniques sur gazon. Un principe fondamental de la WTA est que les athlètes individuels peuvent participer à événements professionnels de tennis basés sur le mérite et sans aucune forme de discrimination.

« Ce principe est expressément énoncé dans nos règles et a été accepté par l’AELTC et la LTA. Les interdictions de discrimination sont également clairement exprimées dans leurs propres règles et dans les règles du Grand Chelem.

« Comme la WTA l’a toujours déclaré, les athlètes individuels ne devraient pas être pénalisés ou empêchés de concourir en raison de leur origine ou des décisions prises par les gouvernements de leurs pays.

« La discrimination, et la décision de concentrer une telle discrimination contre les athlètes qui concourent seuls en tant qu’individus, n’est ni juste ni justifiée. La WTA continuera d’appliquer ses règles pour rejeter la discrimination et garantir que tous les athlètes sont en mesure de participer à nos événements du Tour devraient ils sont qualifiés pour le faire, une position qui, jusqu’à l’annonce d’aujourd’hui, était partagée par l’ensemble du tennis professionnel. La WTA évaluera ses prochaines étapes et les mesures qui pourraient être prises concernant ces décisions. »

Le Kremlin a déclaré mercredi qu’une interdiction des joueurs russes nuirait à Wimbledon lui-même compte tenu des prouesses du tennis russe et était « inacceptable ».

« Étant donné que la Russie est un pays de tennis fort, les compétitions [which take this decision] en souffrira », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

« Faire des sportifs des otages d’intrigues politiques est inacceptable. J’espère que les joueurs ne perdront pas leur forme physique. »

Le Grand Chelem commence le lundi 27 juin et se termine le dimanche 10 juillet.